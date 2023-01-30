«Не рубите с плеча». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Укрепить свое здоровье и навести порядок в теле гардеробе и настроении предстоит Козерогам и Тельцам. Последним также пойдут на пользу цветочная терапия, кулинария, спорт и любые виды оздоровления, добавляет Светлана Черемисина.
Пополнить знания о медицине понадобится и Весам. А кишечник Девы потребует внимания и заботы, астропсихолог рекомендует не игнорировать симптомы.
«Вы полны сил и энтузиазма. Помешать вам может только ваша несдержанная речь. Займитесь самообразованием. Создавайте, творите и не грубите», — обращается специалистка к Овнам.
Научиться нежности и сердечности в речи придется и Стрельцам. Эксперт посоветовала искать примеры для вдохновения.
Всю неделю, впрочем, как и всегда, Близнецы будут нарасхват, говорит астропсихолог. Им предстоит проводить переговоры и работать «переводчиком». Львы же будут наводить порядок в повседневных делах и выслушивать оппонентов.
Переходим к личному фронту. «То, что вы говорите партнеру, и как — очень важно. Не манипулируйте, не будьте грубыми. Честно признавайтесь в своих страхах. Хотя бы самим себе», — советует Светлана Черемисина Скорпионам.
Исцелить свое средство и найти новый смысл жизни, по словам эксперта, предстоит Водолеям.
«Вы чувствуете себя в ловушке и хотите спрятаться. Не рубите с плеча и не уходите в депрессию. Все гораздо проще, чем кажется», — рекомендует Светлана Черемисина Рыбам.
Ракам же она сказала так: «Не торопитесь действовать, особенно при раздражении и гневе. Успокаивайтесь, перепроверяйте информацию, потом принимайте решения. Вам захочется побыть в тишине и что-нибудь почитать».
Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.
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