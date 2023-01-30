30 января
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Жизнь

«Не рубите с плеча». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Неделя для движения вперед. Решайте важные вопросы, начинайте новое. Успех ждет тех, кто не гонится за деньгами и не обманывает сам себя», — говорит барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что измениться в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru.

Рыцарь. Нейросеть.
Рыцарь. Нейросеть.
altapress.ru.

Укрепить свое здоровье и навести порядок в теле гардеробе и настроении предстоит Козерогам и Тельцам. Последним также пойдут на пользу цветочная терапия, кулинария, спорт и любые виды оздоровления, добавляет Светлана Черемисина.

Пополнить знания о медицине понадобится и Весам. А кишечник Девы потребует внимания и заботы, астропсихолог рекомендует не игнорировать симптомы.

«Вы полны сил и энтузиазма. Помешать вам может только ваша несдержанная речь. Займитесь самообразованием. Создавайте, творите и не грубите», — обращается специалистка к Овнам.

Научиться нежности и сердечности в речи придется и Стрельцам. Эксперт посоветовала искать примеры для вдохновения.

Всю неделю, впрочем, как и всегда, Близнецы будут нарасхват, говорит астропсихолог. Им предстоит проводить переговоры и работать «переводчиком». Львы же будут наводить порядок в повседневных делах и выслушивать оппонентов.

Праздник, счастье. Нейросеть.
Праздник, счастье. Нейросеть.
altapress.ru.

Переходим к личному фронту. «То, что вы говорите партнеру, и как — очень важно. Не манипулируйте, не будьте грубыми. Честно признавайтесь в своих страхах. Хотя бы самим себе», — советует Светлана Черемисина Скорпионам.

Исцелить свое средство и найти новый смысл жизни, по словам эксперта, предстоит Водолеям.

«Вы чувствуете себя в ловушке и хотите спрятаться. Не рубите с плеча и не уходите в депрессию. Все гораздо проще, чем кажется», — рекомендует Светлана Черемисина Рыбам.

Ракам же она сказала так: «Не торопитесь действовать, особенно при раздражении и гневе. Успокаивайтесь, перепроверяйте информацию, потом принимайте решения. Вам захочется побыть в тишине и что-нибудь почитать».

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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