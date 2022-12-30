Прежде всего специалистка порекомендовала всем особенно беречь свое здоровье и хорошее настроение с 15 апреля по 5 мая. Также внимательными и осторожными лучше быть с 27 февраля по 3 марта и со 2 по 10 мая.

В будущем году Овны смогут вырастить авторитет. Обогащайтесь, развивайтесь, расширяйте семью. Начинайте бизнес. Вы сможете получить плоды предыдущей кропотливой работы. Помешать могут лишь чрезмерные амбиции и отказ от традиций. В октябре и ноябре не рискуйте, занимайтесь здоровьем.



Тельцы могут переехать за границу, оформить отношения, начать интересоваться всем иностранным. Возможно ваш переезд будет вынужденный, ради заработка. Вам противопоказано в 2023 нервничать из- за работы. В октябре и ноябре пройдите тщательное обследование организма.



Близнецы могут выйти на новый уровень в обучении, заработке и создать образовательный бизнес, осуществить самые нереальные желания. Углубляйте отношения с отцом, старшими. Это принесет вам удачу. С марта по 26 мая берегите руки, дыхательную систему, уходите от конфликтов.

Кролики в барнаульском зоопарке зимой. Анна Зайкова

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Становитесь лучше

Раки сами будут решатьчем заниматься: сходить с ума или быть неординарнымивлиятельнымипопулярными. В мае и июне будете больше делать для домачем для работы. Но в целом тема карьеры вас будет волновать и вдохновлять. Можете даже заинтересоваться нетрадиционными знанияминауками. До апреля учитесьрешайте судебныесемейные делаоформляйте важные документы.Львы в начале года могут получить наследствораспоряжаться чужими деньгамибольшими суммами. С мая реализуйте имперские амбиции. В июлеавгусте захочется быть особенно активными. Поддержите ваш иммунитет. В партнере увидите свой идеалесли будете укреплять отношениярасширять семью.

Девы смогут справиться со своими слабостями. Обследуйте мочеполовую систему. Особо внимательны будьте к здоровью в октябре и ноябре. Учитесь больше отдавать, помогать. С конца апреля, возможно, родственники партнера привлекут ваше внимание. Работа в сфере обслуживания, сервиса будет процветать.



Весы, в начале года как следует выполняйте рабочие обязанности. С апреля у вас получится организовать бизнес и начать отношения. Возможно, за границей. Летом решитесь на расширение семьи. Следите за здоровьем, не забывайте о себе. С инвестициями будьте осторожны. Дети станут требовать от вас больше внимания.



Скорпионы до апреля смогут сделать правильные инвестиции. Обучайтесь, самообразовывайтесь, покупайте жилье, улучшайте отношения с детьми. С апреля тема оздоровления может занять все ваше внимание. Учитесь медицине, помогайте животным, прощайтесь с плохими привычками.

Кролик. Заяц. открытые источники в интернете

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Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

Стрельцыукрепляйте нервную систему до апреля. Обустраивайте жилье. Ваши начинания будут удачными. Все свои усилия направьте в работу. С 15 апреля по 5 мая ничего важного не планируйте. С конца мая развивайте свои неординарные талантыпроявляйте индивидуальность. Возможнозадумаетесь о расширении семьи.Козерогивы хорошо поработали над своим развитием в 2022 году. В 2023-м тема саморазвития вас не оставит. Вы будете заинтересованы в повышении своих навыков. До мая энергии и идей будет много. Учитесь принимать дары судьбы с удовольствием и благодарностью. С мая тема жилья привлечет ваше внимание: возможнорешитесь на улучшение условий.Водолеи с середины января почувствуют себя в своей тарелке. В начале года появится возможность заниматься не только своим внешним видомно и именемстатусом. С мая закатайте рукава и начните дело. Найдите своего учителя. Обучайтесь ручному труду.Рыбыпродолжайте заниматься собойменяйте образ жизнипереезжайте. Оздоравливайте мочеполовую систему. Интересуйтесь психологией отношений. С мая у вас появится возможность увеличить источники доходауглубить свое саморазвитие. С 15 апреля по 5. мая ничего не планируйте.