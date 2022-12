Новый год-2023. Каким будет Кролик (Кот) для всех россиян. И при чем тут The Beatles и Мао Цзэдун

Главные атрибуты Кролика, который станет хозяином 2023-го — черный цвет и водная стихия, пишет graziamagazine.ru.

Комбинация

Аналогичная комбинация выпадает один раз в 60 лет. В XX веке таких годов было два —1903-й и 1963-й. Цифра 3 в датах отвечает за оттенок, который сопровождает знак: черный.

Планета управляет

Но в будущем году возможны и другие опции — голубой, синий, небесно-голубой, так как управляющей планетой станет Венера.

Мнение астрологов

Астрологи надеются, что 2023 год будет мирным и гармоничным, так как сам Кролик (Кот) — существо любящее и нежное, заботящееся о своем потомстве.

2023 год не будет таким бурным, как год Тигра, события пойдут спокойнее.

Год сулит всем нам добро, романтику, приятное общение с родными и близкими, семейное счастье. В 2023-м не будет места конфликтам и размолвкам с дорогими сердцу людьми.

Многих ждут приятные перемены в личной жизни.

Прошлое

Однако если провести параллель с 1963-м, прошлым годом Черного Кролика, то окажется, что планету сотрясали катастрофы разного масштаба.

Советско-китайские отношения переживали глобальный кризис — Никита Хрущев окончательно рассорился с Китаем Еще в 1960-м ЦК КПСС осудил догматизм курса Мао Цзэдуна, а к 1963-му обстановка накалилась до предела.

Пекин предъявил Москве список обвинений из 25 пунктов в адрес советской политики. КПСС в ответ написала открытое письмо.

Произошел идеологический разрыв между странами.

Ливепульская четверка

В 1963 году The Beatles покоряли мир. В Великобритании в продажу поступил дебютный альбом The Beatles — Please Please Me, напоминает Lenta.ru.

Именно с выхода Please Please Me началось явление под названием «битломания».

Фестиваль Because of The Beatles-2019. Предоставлено altapress.ru.

Хозяин года

Годы Кота (Кролика) — 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.