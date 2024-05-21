Днем святителя Николая называют день перенесения его мощей. Второе название этого праздника — Никола Вешний. Об истории праздника, его традициях и запретах расскажет altapress.ru .

Дата

День памяти святого Николая Чудотворца отмечают 6 декабря. Однако Днем святителя Николая называют и день перенесения его мощей — 22 мая.

История праздника

Святитель Николай родился около 270 года в греческой колонии Ликии в Малой Азии.

Еще при жизни святого Николая начали почитать как чудотворца. По его молитвам утихали шторма, исцелялись больные и воскресали мертвые.

Святитель скончался в Мирах Ликийских в 335 году. Его мощи поместили в гробницу рядом с церковью Святого Сиона. Там они хранились несколько столетий.

По легенде, ночью священнику из итальянского города Бари во сне явился святитель Николай и попросил перенести его мощи из Мир Ликийских. После этого местная церковь организовала экспедицию, которая должна была привезти его тело в Италию.

47 вооруженных барян под видом купцов высадились в Мирах и отправились в храм. Сначала они предлагали монахам выкуп за святыню, но после отказа связали их и выставили у входа сторожей. Завернув мощи святого в одежду, они вернулись в Бари.

Итальянских купцов на родине встречали как героев. 22 мая привезенные мощи торжественно перенесли в церковь святого Стефана, а через год в Бари построили церковь в честь святителя Николая. Мощи чудотворца хранятся там по сей день.

Традиции Николы Вешнего

В День Николы Вешнего православные верующие посещают храм, помолятся у иконы святого и ставят ему свечу, а также раздают нищим милостыню.

Согласно приметам, в этот день надо заканчивать сажать картофель.

Люди в старину умывались утренней росой в Николин день. Считалось, что потом целый год получиться быть бодрым и веселым. Также в Николу Вешнего желательно сходить в баню.

Хозяйки обязательно распахивали шторы и открывали окна, что в дом проникли свежий воздух и солнечный свет.

Хорошей приметой считалось запланировать свадьбу в день Николы Вешнего.

Что нельзя делать 22 мая

Убивать пауков, кричать на животных, бить их.

Обижать и ругать детей, а также пожилых людей и всех, кто слабее.

Заниматься тяжелой работой, огородными делами и генеральной уборкой в доме.

Купаться даже там, где уже очень тепло. Только после дня Николая Чудотворца заходили в водоемы.

Грустить и печалиться, а также ссориться и ругаться.

Самое важное - в нашем Telegram-канале