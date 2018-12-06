День святого Николая 2018 у католиков: почему в праздник угощают и дарят подарки

6 декабря 2018 католическая церковь празднует день святого Николая. С этого момента в Европе начинаются Рождественские праздники. Верующие дарят подарки и стараются исполнить чье-то заветное желание. Рассказываем, почему эта добрая традиция связана именно с днем святого Николая.

Кто такой святой Николай?

Святой Николай родился в Малой Азии, в области Ликии. С самого детства он был благочестив, много времени проводил в церкви. Повзрослев, Николай стал священником.

Впоследствии святой Николай стал архиепископом в Мире. По преданию, еще при жизни святой прославился своими чудесами.

Святого Николая почитают и в православной церкви. У него много «имен»: святитель Николай, Николай Угодник, Чудотворец Мир Ликийских, Николай Мирликийский. Еще могут встретиться прозвища, образованные от времен года — Никола Вешний (весенний), Никола Летний, а также Зимний и Осенний.

Новый год. Подарок СС0

Почему в день святого Николая дарят подарки?

Святой Николай помогал бедным и обездоленным. Тайно, по ночам он подбрасывал в башмаки, стоящие у дверей, монетки, а в окна клал пирожки, пишет РИА Новости.

В X веке в Кельне, в кафедральном соборе 6 декабря детям из церковно-приходской школы стали раздавать выпечку и фрукты.

Вскоре традиция распространилась по Европе. Люди стали вешать специально сшитые чулочки или башмачки, чтобы святой Николай мог положить в них подарок.

Свеча. СС0

О чем молятся Николаю Чудотворцу?

Святой Николай Чудотворец традиционно считается покровителем путешественников и моряков, несправедливо осужденных и детей. Ему молятся о том, чтобы счастливо сложилась семейная жизнь.

Но не следует думать, что святой помогает только в определенных ситуациях: святых просят о помощи при самых разных жизненных трудностях.