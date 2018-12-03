Как приготовить главное блюдо на Новый год-2019: четыре оригинальных рецепта

Курица с яблоками
Ингредиенты:
- Тушка курицы весом в 1,5 кг
- Кисло-сладкие яблоки — 500 граммов
- Растительное масло — 2 ст. ложки
- Мед — чайная ложка
- Тимьян сухой — половина чайной ложки
- Соль — 1 чайная ложка
- Черный молотый перец по вкусу.
Нарежьте яблоки на четвертинки, вырежьте семечки и начините ими курицу. Внутренняя полость заполняется вся. Отверстие зашейте. В миске смешайте мед, масло, тимьян, перец и соль, намажьте тушку смесью приправ.
Ножки куры сложите вместе, прижмите крылья, перевяжите ниткой и укутайте фольгой. Уложите на противень и отправьте в духовой шкаф, который должен быть разогрет до 220С. При такой температуре курица должна жариться в течение 30 минут.
После температуру снизьте до 180С. При таком режиме курица выпекается еще в течение 40 минут. За 10 минут до окончания выпекания снимите фольгу для того, чтобы курица подрумянилась. Курица обязательно подается в горячем виде.
Бараний бок с кашей
Ингредиенты:
- 1,5−2 кг бараньего бока с ребрами
- 2 стакана гречневой крупы
- 2−3 луковицы
- горсть отварных грибов
- соль
- черный молотый перец
- 3−4 зубчика чеснока
- 1 ст. ложка готовой горчицы
Баранину вымойте и высушите полотенцем. Нашпигуйте ее чесноком, натрите солью, перцем и горчицей (для шрустящей корочки). Промаринуйте в холодильнике часа 3−4.
Сварите рассыпчатую гречневую кашу, перемешайте ее с мелко нарубленным луком и нарезанными грибами.
Баранину положите на противень ребрами вверх. Внутрь засыпьте гречневую кашу. Запекайте в горячей духовке, поливая мясо и кашу выделившимся жиром. В зависимости от духовки, готовиться бараний бок 1,5−2 часа.
Кролик в вине со сладким перцем
Ингредиенты:
- Тушка кролика (1,2 — 1,5 кг)
- 2−3 сладких перца
- 1 кг красных помидоров
- 4 луковицы
- 2 зубчика чеснока
- 1 стакан красного вина
- 50 граммов оливок без косточек
- 50 граммов каперсов
Кролика промойте, разрежьте на порционные куски. Перец вымойте, уложите на решетку, запеките в духовке до готовности, снимите кожицу, удалите семена, порежьте. Помидор очистите от кожицы, нарежьте дольками, луковицы и чеснок нарежьте кубиками.
В глубокой сковороде, в большом количестве оливкового масла обжарьте до золотистой корочки кролика, лук и чеснок. Добавьте красное вино, тушите под крышкой до полного испарения вина.
Добавьте оливки, каперсы, помидоры и сладкий перец, посолите и тушите до готовности, если возникнет необходимость, добавьте немного воды. Украсьте зеленью.
Осьминог с сухофруктами
Ингредиенты:
- 500 граммов осьминога
- По 2 столовых ложки оливкового и сливочного масел
- 1 луковица
- 20 граммов корня имбиря
- Половина яблока
- Полстакана изюма и кураги
- Четверть стакана красного вина.
В сковороде растопите сливочное масло, добавьте оливковое и обжарьте на среднем огне до мягкости порезанную полукольцами луковицу. Добавьте порезанный имбирь и половину яблока, прожарьте 2−3 минуты. Всыпьте сухофрукты, прожарьте 2−3 минуты.
Очищенного осьминога порежьте небольшими кусками, выложите в сковороду, по вкусу добавить соль, перец и корицу. Влейте в сковороду вино и тушите на слабом огне 20 минут, до готовности осьминога.