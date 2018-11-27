В чем встречать свинью: 3 цвета Нового года-2019

Перед каждым Новым годом мы задумываемся: где, с кем и в чем отметить. И если место и компания полностью зависят от вас, то наряд — ещё и от символа предстоящего года. Как одеться на праздник, чтобы не расстроить земляную свинью — в материале altapress.ru

Первое, с чего должен начинаться подбор гардероба к новогодней ночи — цвет. То, какая палитра будет уместна, выбирает символ года. В 2019 году это желтая земляная свинья — в названии уже два цветовых решения.

При подборе образа на новый год отдавайте предпочтения мягким оттенкам розового, желтого и коричневого. Разумеется, на трех цветах можно не останавливаться. Вам открыты все земляные расцветки: горчичный, бежевый, персиковый, коралловый, терракотовый, охра, кирпичный, кофейный и многие другие.

Длинна и фасон не играют принципиального значения. Выбирайте то, что вам нравится и то, что хорошо сидит. Одним из правил, которые диктует символ года — образ должен быть тщательно продуман.

Краткое содержание

Желтый

Розовый

Коричневый