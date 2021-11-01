1 ноября -2°C
﻿
Жизнь

День Святого Садока. Что категорически запрещено делать 1 ноября

1 ноября — День Святого Садока, покровителя умерших без покаяния. Рассказываем, какими запретами сегодня лучше не пренебрегать.

Свечи. Церковь. Молитва.
Свечи. Церковь. Молитва.
СС0

История праздника

Жители Руси обращались к Садоке с молитвами об избавлении от напрасной гибели.

Есть поверье, что мученика подвергли страшным истязаниям за исповедование Христа. Но он не сдался и упорно просил Господа о спасении.

Традиции Дня Святого Садока

Считается, что 1 число — благоприятная дата, чтобы подготовиться к подступающим морозам: утеплить дом, связать шарф, вытащить теплую одежду. Прародители были убеждены: кто не озяб в ноябре, тот стерпит любые холода. Чтобы «смиловать» приближающуюся зиму и сделать ее мягче, на стол ставили сытные куриные блюда и разносолы.

Мясо курицы.
Мясо курицы.
visualhunt.com

Запреты 1 ноября

Сегодня нельзя:

  • Чтобы в окна бились птицы. Они — предвестники покойника;
  • Оставлять вещи сушиться на ночь. В противном случае в них может вселиться нечисть;
  • Убивать пауков;
  • Отказывать нуждающимся в подаянии;
  • Оборачиваться на шаги за спиной.

Приметы дня

  • На улице грязно и слякотно — так будет до декабря;
  • Перелетные птицы летят высоко — значит, зимой снега будет много;
  • Ночью выпал снег — к стойким и крепким морозам.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость