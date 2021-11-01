День Святого Садока. Что категорически запрещено делать 1 ноября

История праздника
Жители Руси обращались к Садоке с молитвами об избавлении от напрасной гибели.
Есть поверье, что мученика подвергли страшным истязаниям за исповедование Христа. Но он не сдался и упорно просил Господа о спасении.
Традиции Дня Святого Садока
Считается, что 1 число — благоприятная дата, чтобы подготовиться к подступающим морозам: утеплить дом, связать шарф, вытащить теплую одежду. Прародители были убеждены: кто не озяб в ноябре, тот стерпит любые холода. Чтобы «смиловать» приближающуюся зиму и сделать ее мягче, на стол ставили сытные куриные блюда и разносолы.
Мясо курицы.
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Запреты 1 ноября
Сегодня нельзя:
- Чтобы в окна бились птицы. Они — предвестники покойника;
- Оставлять вещи сушиться на ночь. В противном случае в них может вселиться нечисть;
- Убивать пауков;
- Отказывать нуждающимся в подаянии;
- Оборачиваться на шаги за спиной.
Приметы дня
- На улице грязно и слякотно — так будет до декабря;
- Перелетные птицы летят высоко — значит, зимой снега будет много;
- Ночью выпал снег — к стойким и крепким морозам.