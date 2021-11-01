День Святого Садока. Что категорически запрещено делать 1 ноября

1 ноября — День Святого Садока, покровителя умерших без покаяния. Рассказываем, какими запретами сегодня лучше не пренебрегать.

История праздника

Жители Руси обращались к Садоке с молитвами об избавлении от напрасной гибели.

Есть поверье, что мученика подвергли страшным истязаниям за исповедование Христа. Но он не сдался и упорно просил Господа о спасении.

Традиции Дня Святого Садока

Считается, что 1 число — благоприятная дата, чтобы подготовиться к подступающим морозам: утеплить дом, связать шарф, вытащить теплую одежду. Прародители были убеждены: кто не озяб в ноябре, тот стерпит любые холода. Чтобы «смиловать» приближающуюся зиму и сделать ее мягче, на стол ставили сытные куриные блюда и разносолы.

Мясо курицы. visualhunt.com

Запреты 1 ноября

Сегодня нельзя:

Чтобы в окна бились птицы. Они — предвестники покойника;

Оставлять вещи сушиться на ночь. В противном случае в них может вселиться нечисть;

Убивать пауков;

Отказывать нуждающимся в подаянии;

Оборачиваться на шаги за спиной.

Приметы дня