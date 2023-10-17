День участкового терапевта - 17 октября. Поздравления в стихах, прозе и смс

Вы помогаете советом и лечением.

Тактичны, вежливы всегда в любой момент.

Стараюсь выполнять все назначения,

Ведь для меня Вы — лучший доктор-терапевт.



Пусть в день такой приходит к Вам везение.

Улыбки пациентов — в дар врачу.

Желаю бодрого всегда Вам настроения.

Работа сложная пусть будет по плечу.

Пропали б мы без терапевта,

Без наставлений от него,

И без лекарств, и без рецептов –

Теперь поздравим мы его!

Порой мы даже и не знаем,

Как вас за все благодарить!

От всей души теперь желаем

Здоровым и счастливым быть!