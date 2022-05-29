День ветеранов таможни. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Ветераны таможенной службы,

Поздравления сегодня для вас:

В жизни будет пусть все, что нужно,

Чтоб огонь в глазах не погас!



Здоровья, любви и счастья,

Покоя и крепкой семьи.

Радостных дней и прекрасных,

Гармонию вам обрести!

Ветераны таможенной службы,

Я вас от души поздравляю,

Здоровья, добра, оптимизма

В ваш праздник прекрасный желаю.



Поклон вам за вашу работу,

За то, что служили стране,

Пусть счастье вам улыбнется

В нелегкой и яркой судьбе.