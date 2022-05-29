День ветеранов таможни. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Теплые поздравления с Днем ветеранов таможни в прозе
Поздравляем с Днем ветеранов таможенной службы! Пусть работа приносит только радость, а душа будет полна счастья и любви! Ура!
С Днем ветеранов таможни! Радуйтесь каждому дню, радуйте нас и не забывайте о любимой работе! Счастья, радости и побольше искренних улыбок вам!
С Днем ветеранов таможенной службы! Пусть окружающие по достоинству ценят ваши трудовые подвиги! Любите, улыбайтесь и даже в трудностях не отчаивайтесь!
Теплые поздравления с Днем ветеранов таможни в стихах
Ветераны таможенной службы,
Поздравления сегодня для вас:
В жизни будет пусть все, что нужно,
Чтоб огонь в глазах не погас!
Здоровья, любви и счастья,
Покоя и крепкой семьи.
Радостных дней и прекрасных,
Гармонию вам обрести!
Ветераны таможенной службы,
Я вас от души поздравляю,
Здоровья, добра, оптимизма
В ваш праздник прекрасный желаю.
Поклон вам за вашу работу,
За то, что служили стране,
Пусть счастье вам улыбнется
В нелегкой и яркой судьбе.
Вам желаю жизнь без бед,
На таможне столько лет!
Ни покоя нет, ни сна,
Душа пусть будет радостью полна.
А здоровья с каждым годом
Дарит больше вам природа.
Пусть тепло согреет дом,
Только счастье будет в нем!
Теплые поздравления с Днем ветеранов таможни в смс
Проходи таможню
Смело,
Там таможенник
Умелый,
Приготовил
Поздравок,
Проходи —
И будь здоров!
Ветераны таможенной службы,
Вы, конечно, пример труженика,
И меж вами — крепчайшая дружба,
Что готова остаться в веках.
В день такой, что так важен для нас,
Мы поздравим виновников честно,
Поздравок зачитаем сейчас,
Чтобы было вам слышать все лестно!
На вас равняются юнцы,
Вы гордость всей нашей державы,
С контрабандистами бойцы,
Вам честь, хвала, поклон и слава.
Вам, ветераны, долгих лет,
Полны чтоб были сил, здоровья.
И жили чтобы вы без бед,
Как говорится, и с любовью.