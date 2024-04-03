День Водяного — 3 апреля. Поздравления с самым весенним днем в прозе, стихах и смс

Пусть в этот солнечный апрельский день вместе со льдом растают все проблемы, пусть чистая вода смоет неудачи и плохое настроение! Пусть добрый старичок Водяной помогает на рыбалке, чтобы улов состоял из счастья, ласки и тепла! С Днем Водяного!

Пусть сегодняшний праздник растопит холодные льдины обид и неудач, пусть сердце будет согрето солнечными лучами, и в нем всегда живет весна! Поздравляю с Днем Водяного и желаю, чтобы в Вашей жизни всегда было место для добрых сказок и волшебства!