3 апреля
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Жизнь

День Водяного — 3 апреля. Поздравления с самым весенним днем в прозе, стихах и смс

День Водяного — древний славянский праздник, посвященный пробуждению духа воды и всей водной живности после зимней спячки. В этот день реки и озера окончательно освобождаются от ледяных оков. Altapress.ru подготовил поздравления с наступлением настоящего тепла в прозе, стихах и смс.

Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.

Поздравления с Днем Водяного в прозе

Пусть в этот солнечный апрельский день вместе со льдом растают все проблемы, пусть чистая вода смоет неудачи и плохое настроение! Пусть добрый старичок Водяной помогает на рыбалке, чтобы улов состоял из счастья, ласки и тепла! С Днем Водяного!

Пусть сегодняшний праздник растопит холодные льдины обид и неудач, пусть сердце будет согрето солнечными лучами, и в нем всегда живет весна! Поздравляю с Днем Водяного и желаю, чтобы в Вашей жизни всегда было место для добрых сказок и волшебства!

Поздравляю с Днем Водяного! Пусть воду твоей жизни он не баламутит! Пусть будет все без бурь и штормов. И пускай этот весенний озорной денек принесет тебе богатый улов!

Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.

Поздравления с Днем Водяного в стихах

Пришел апрель, все в мире оживляя,
Цветут луга, ожил и старый пень,
С Днем Водяного я вас поздравляю,
Пусть помогать ему не будет лень!
Желаю на реке богатого улова,
И отдыхать спокойно, не спеша,
Чтобы уха всегда была готова,
И свежестью наполнилась душа!

Славяне верили: вода речная
В апреле будит своего Владыку,
С Днем Водяного я вас поздравляю,
Желаю новых сил, весной открытых!
Желаю праздников и ярких будней,
Здоровья, солнца, воздуха, друзей,
Пусть на воде у вас душа помолодеет,
На сердце будет все теплей и веселей!

Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.

Поздравления с Днем Водяного в смс

В бассейнах, океанах и прудах,
На речках, на озерах, на морях
Я безопасности тебе всегда желаю.
С Днем Водяного деда поздравляю!
Пусть ловится рыбешка без забот
И никогда не протекает жизни плот!

Сегодня Водяной зевая,
Стряхнул с себя остатки сна,
И песню рыбкам напевая,
Провозгласил: Пришла весна!
Всё царство водное проснулось,
Вода всесильна в этот час!
Нам солнце с неба улыбнулось,
Энергией наполнив нас!

С Днем водяного! Водопол
Отпразднуем, друзья, с размахом!
Посадим всех родных за стол!
Изгоним все тревоги, страхи!
Пускай приносит радость нам
Воды прекрасная стихия!
Пускай назло любым ветрам
Вода нам дарит эйфорию!

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