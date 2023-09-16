День второй. Как проходит Алтайская регата на Гребном канале в Барнауле - фоторепортаж altapress.ru

Второй день международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ - Алтайская регата - стартовал 16 сентября. Что происходит на Гребном канале - фоторепортаж altapress.ru.

Как передает наш корреспондент, с утра на канале был туман, похожий на молоко. Саперы с трудом проходили дистанцию из-за плохой видимости

Зрители подтянулись к 12:00, трибуны продолжают заполняться. Но и с утра были люди - человек 20 или 30. Организаторы надеются, что на соревнования приедут 1,5 тыс. зрителей. Вместимость трибун - 3 тыс.

Алтайская регата. Екатерина Копытова Алтайская регата. Екатерина Копытова Алтайская регата. Екатерина Копытова Алтайская регата. Екатерина Копытова

На Гребном канале тепло и светит солнце. В палатках с едой торгуют шашлыками, яблоками в карамели, лимонадами, попкорном и другими сладостями.

Турнир посетил Виктор Томенко вместе с Юрием Постригаем и Александром Дьяченко - организаторами соревнований.

Алтайская регата. Екатерина Копытова Алтайская регата. Екатерина Копытова Алтайская регата. Екатерина Копытова

Фоторепортаж с первого дня можно посмотреть здесь. А как доехать до канала - здесь.