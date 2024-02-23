Любимый папа, поздравляю с Днем защитника Отечества! Я знаю, что с таким мужчиной, как ты, наша семья может спать спокойно. Ты никогда не дашь в обиду своих родных и, конечно же, свою страну. Желаю, чтобы здоровье никогда не подводило, а все цели реализовывались с наименьшими усилиями!

Папа, в День защитника Отечества хочу поблагодарить тебя не только за то, что ты сделал для страны — а ты отважно служил и трудился, но и за то, сколько сил ты вложил в благополучие нашей семьи! Мы все это очень ценим! Пусть небо над головой всегда будет мирным, пусть ты будешь здоровым, а все остальное обязательно приложится.