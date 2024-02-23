23 февраля
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Жизнь

День защитника Отечества  — 2024. Поздравления в стихах и прозе

История праздника берет начало в 1918 году. Изначально 23 февраля отмечали годовщину рождения Красной Армии. С тех пор праздник и его название претерпевали изменения, однако смысл оставался — чествование защитников отечества. Altapress.ru подготовил поздравления для храбрецов в прозе, стихах и смс.

Мужчина. 23 февраля.
Мужчина. 23 февраля.
СС0

Поздравления для папы с Днем защитника Отечества в прозе

Любимый папа, поздравляю с Днем защитника Отечества! Я знаю, что с таким мужчиной, как ты, наша семья может спать спокойно. Ты никогда не дашь в обиду своих родных и, конечно же, свою страну. Желаю, чтобы здоровье никогда не подводило, а все цели реализовывались с наименьшими усилиями!

Папа, в День защитника Отечества хочу поблагодарить тебя не только за то, что ты сделал для страны — а ты отважно служил и трудился, но и за то, сколько сил ты вложил в благополучие нашей семьи! Мы все это очень ценим! Пусть небо над головой всегда будет мирным, пусть ты будешь здоровым, а все остальное обязательно приложится.

Отец, поздравляю с таким важным праздником — с 23 февраля! Ты настоящий защитник своей семьи, рядом с тобой я всегда чувствую себя в безопасности. Спасибо за уверенность, что в случае необходимости я никогда не останусь без помощи и поддержки. Пусть все задуманное обязательно сбывается! Я верю, что тебя ждут только счастливые и светлые дни!

День защитника Отечества. 23 февраля
День защитника Отечества. 23 февраля
СС0

Поздравления для папы с Днем защитника Отечества в стихах

Папа, папочка, папуля,
Сердцем всем тебя люблю я!
Ты — любимый и родной,
Ты, мой папочка, герой!

Будь всегда, прошу, таким,
Самым лучшим и родным!
Будь здоровым, папа мой,
Помни, что ты мой герой,

Мой Защитник, мой кумир,
Для меня ты — целый мир.
Поздравляю я тебя
С Двадцать третьим февраля!

Папа, с праздником тебя,
С 23 Февраля!
Поздравляю от души,
Счастья, мира и любви!

Будь здоров, живи всегда,
Знай, что я люблю тебя.
Пусть исполнятся мечты,
Самый лучший, папа, ты!

С 23 Февраля
Поздравляю папу я!
Как за каменной стеной,
За тобой мы всей семьей!

Папа, будь всегда здоровым,
Самым сильным и веселым,
Мы гордимся все тобой,
Богатырь наш дорогой!

Поздравления с Днем защитника Отечества в прозе и стихах

С Днем защитника Отчизны!
Света, радости, добра,
Мира, мужества, здоровья
И душевного тепла!

Позитива, оптимизма,
Доблести, отваги, сил,
Чтобы каждый день как праздник
В этой жизни просто был!

День защитника Отчизны

Отмечает вся страна,
Тех, кто нам спасает жизни
В боевые времена.

Мы вас крепко поздравляем,
Уважаем всей душой,
Сил и мужества желаем,
И удачи вам большой!

С праздником мужества, силы, отваги,

Твердости духа поздравить хотим
Родине преданных, верных присяге,
Наших защитников, смелых мужчин!

Будьте опорой в беде и ненастье,
Будьте защитой для женщин всегда.
Пусть никакие невзгоды, несчастья
Вас не сломают нигде, никогда!

Поздравляю с 23 февраля! Желаю быть таким же мужественным, смелым, уверенным, целеустремленным, и самое главное — успеха на пути к целям. С праздником!

Поздравляю с 23 февраля! В этот суровый зимний день уже чувствуется приближение весны, и мне хотелось бы пожелать тепла и спокойствия, домашнего уюта и семейного счастья. Пусть ваши дома и семьи будут крепки, нерушимы, здоровье будет отменным, взгляд — зоркий, руки — сильны, душа — полна гармонии. Желаю мужества и отваги, силы и смелости, терпения и стойкости в нашей нелёгкой жизни. Успехов во всех начинаниях, благосостояния, доброты и улыбок, а самое главное — мирная жизнь и голубое небо над головой! Слава героям! Низкий поклон защитникам Родины! Вечная память павшим!

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