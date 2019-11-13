Денег нет: стало известно, какая сумма нужна на ремонт котельной в селе Санниково, где побывал Медведев

На проблемы с горячей водой в селе Санниково Алтайского края премьер-министру Дмитрию Медведеву пожаловалась местная жительница.
По ее словам, проблемы начались больше 10 лет назад, в мае 2004 года. В 2016 году 140 квартир в селе и вовсе отключили от горячего водоснабжения.
«Построили газовую котельную в 2002 году, горячая вода была. Потом котельная вышла из строя, ей требуется модернизация стоимостью около 20 млн рублей, надо перекладывать циркуляционный трубопровод, чтобы решить вопрос подачи воды. <…> 20 млн рублей в бюджете района нет, бюджет дотационный», — передает слова главы Первомайского района ТАСС.
Сейчас проблему с водой местные жители решают с помощью водонагревателей. Следственный комитет уже назначил проверку.