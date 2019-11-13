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13 ноября
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Жизнь

Денег нет: стало известно, какая сумма нужна на ремонт котельной в селе Санниково, где побывал Медведев

Глава Первомайского района Александр Иванов рассказал, что на модернизацию котельной в селе Санниково требуется сумма в 20 млн рублей. В местном бюджете таких денег нет, передает его слова ТАСС.

Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково.
Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково.
Анна Зайкова.

На проблемы с горячей водой в селе Санниково Алтайского края премьер-министру Дмитрию Медведеву пожаловалась местная жительница.

По ее словам, проблемы начались больше 10 лет назад, в мае 2004 года. В 2016 году 140 квартир в селе и вовсе отключили от горячего водоснабжения.

«Построили газовую котельную в 2002 году, горячая вода была. Потом котельная вышла из строя, ей требуется модернизация стоимостью около 20 млн рублей, надо перекладывать циркуляционный трубопровод, чтобы решить вопрос подачи воды. <…> 20 млн рублей в бюджете района нет, бюджет дотационный», — передает слова главы Первомайского района ТАСС.

Сейчас проблему с водой местные жители решают с помощью водонагревателей. Следственный комитет уже назначил проверку.

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