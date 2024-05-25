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Жизнь

Депутат Бессараб опасное последствие сокращения рабочей недели для женщин

Депутат Госдумы Светлана Бессараб, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, высказалась относительно предложения ввести в России сокращенную рабочую неделю для женщин. Об этом пишет Lenta.ru.

Ранее Борис Чернышев, вице-спикер Госдумы, предложил сделать рабочую пятницу для женщин короче на два часа, сохраняя при этом средний уровень заработной платы. Он выдвинул идею сделать эту меру обязательной для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих и рекомендательной — для частных компаний.

Бессараб напомнила, что в трудовом кодексе с 2017 года существует положение о сокращенной рабочей неделе для женщин, которые работают в сельской местности. Это вполне обоснованно, поскольку в таких районах у многих семей есть личное подсобное хозяйство, и женщины начинают свой рабочий день с ухода за ним. Для этой категории трудящихся предусмотрена 36-часовая рабочая неделя с сохранением заработной платы.

При этом депутат призвала ввести 36-часовую рабочую неделю для всех категорий работников в России.

Ранее сообщалось, что рабочую неделю в России хотят сократить на час.

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