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Жизнь

Депутат Бессарабов отреагировал на ошибочное упоминание Путиным Алтайского края

Депутата Госдумы Даниила Бессарабова порадовало, что его земляки из Алтайского края смогли задать вопрос российскому президенту Владимиру Путину. Об этом парламентарий написал у себя в Instagram, упомянув и казус с районной больницей.

Владимир Путин на пресс-конференции.
Владимир Путин на пресс-конференции.
kremlin.ru

«Да, Онежская больница находится не в Алтайском крае, но это не меняет главного — первичное звено нужно поддерживать и укреплять, а не сокращать или ликвидировать. И люди должны и имеют полное право получать качественные медицинские услуги», — считает Бессарабов.

Также он поблагодарил главреда «Змеиногорского вестника» Людмилу Кейбол за вопрос, волнующий, по мнению думца, всех: будет ли доступна вакцина от коронавируса для россиян.

«Любая из тем, прозвучавшая сегодня (17 декабря, — Прим. ред) — актуальна для каждого региона и нашего края в частности. Но особенно радостно воспринимать новость о газификации сел, находящихся рядом с «большой трубой" Газпрома. Это Бийский, Красногорский, Смоленский и другие районы», — добавил парламентарий.

Напомним, Владимир Путин зачитал на большой пресс-конференции вопрос о закрытии Онежской районной больницы и поручил губернатору Алтайского края Виктору Томенко разобраться в ситуации.

Упомянутая больница на самом деле находится в Архангельской области и более того, она не закрыта.

Учреждение частично перепрофилировали для пациентов с коронавирусной инфекцией, пишет ТАСС со ссылкой на местный минздрав.

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