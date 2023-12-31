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Жизнь

Депутат Госдумы Александр Терентьев поздравляет жителей Алтайского края с Новым годом

Традиционно в конце уходящего года мы подводим итоги: вспоминаем яркие события, важные достижения, успехи и поражения, анализируем, что удалось сделать, а где нужно поработать над ошибкам. 2023 год научил нас жить и работать в другом времени и в других реалиях, о которых раньше мы знали только из учебников истории. Иначе — никак, ведь все процессы, которые происходят в стране, касаются каждого из нас. Сложно? Да! Но этот год сделал нас вопреки всему ближе друг к другу и к нашим корням, дал возможность прочувствовать, насколько сильны мы, когда вместе.

Депутат Госдумы Александр Терентьев поздравляет жителей Алтайского края с Новым годом.
Депутат Госдумы Александр Терентьев поздравляет жителей Алтайского края с Новым годом.
Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ.

В 2023 году в Алтайском крае прошли важные выборы — когда жители региона решали, кто будет руководить регионом следующую пятилетку. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ и наш кандидат Евгения Анатольевна Боровикова показали хороший результат — второе место. Спасибо вам за поддержку! Мы вновь сумели подтвердить свое лидерство среди оппозиции на местных выборах. И это еще раз подтверждает, что наш ежедневный кропотливый труд, борьба за справедливость и правду — все не зря! И это дает силы продолжать бороться и достигать новых побед.

Дорогие земляки, однопартийцы! С Новым 2024-м годом! Пусть он подарит нам как можно больше приятных событий и впечатлений.
Пусть те высоты, которых не удалось достичь в прошлом году, покорятся в следующем! Ставьте новые цели и смело идите к их достижению. И пусть справедливость и правда всегда сопровождают Вас на жизненном пути. С праздником! Будьте здоровы, счастливы и любите Родину всем сердцем!

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