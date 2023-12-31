Депутат Госдумы Александр Терентьев поздравляет жителей Алтайского края с Новым годом.

В 2023 году в Алтайском крае прошли важные выборы — когда жители региона решали, кто будет руководить регионом следующую пятилетку. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ и наш кандидат Евгения Анатольевна Боровикова показали хороший результат — второе место. Спасибо вам за поддержку! Мы вновь сумели подтвердить свое лидерство среди оппозиции на местных выборах. И это еще раз подтверждает, что наш ежедневный кропотливый труд, борьба за справедливость и правду — все не зря! И это дает силы продолжать бороться и достигать новых побед.
Дорогие земляки, однопартийцы! С Новым 2024-м годом! Пусть он подарит нам как можно больше приятных событий и впечатлений.
Пусть те высоты, которых не удалось достичь в прошлом году, покорятся в следующем! Ставьте новые цели и смело идите к их достижению. И пусть справедливость и правда всегда сопровождают Вас на жизненном пути. С праздником! Будьте здоровы, счастливы и любите Родину всем сердцем!
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