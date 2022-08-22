Депутат Госдумы Денис Майданов оценил масштаб патриотического флешмоба в Барнауле и записал специально для жителей города видеообращение

Авторы патриотического мероприятия — депутат Барнаульской гордумы Марина Понкрашева и председатель Молодёжного парламента города Николай Савинский. Их идею поддержали партия «Единая Россия» в Барнауле, Молодая Гвардия, активисты студенческих отрядов региона и заслуженный артист России Денис Майданов.

Именно под яркую песню Дениса Майданова «Флаг моего государства» около 230 барнаульцев в едином порыве выстроились с табличками в цветах триколора и запустили волну на набережной города. Затем таблички перевернули логотипом «Единой России» вверх. Так горожане выразили поддержку партией курса Президента страны.



Депутат Госдумы Денис Майданов оценил масштаб патриотического флешмоба, устроенного барнаульцами, и записал специально для жителей города видеообращение. Смотрим итог акции под песню «Флаг моего государства».