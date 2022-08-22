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Жизнь

Депутат Госдумы Денис Майданов оценил масштаб патриотического флешмоба в Барнауле и записал специально для жителей города видеообращение

Партия «Единая Россия» организовала в Барнауле масштабный флешмоб ко Дню государственного флага.

Флешмоб в честь Дня Российского флага.
Флешмоб в честь Дня Российского флага.
пресс-служба "Единой России".

Авторы патриотического мероприятия — депутат Барнаульской гордумы Марина Понкрашева и председатель Молодёжного парламента города Николай Савинский. Их идею поддержали партия «Единая Россия» в Барнауле, Молодая Гвардия, активисты студенческих отрядов региона и заслуженный артист России Денис Майданов.

Именно под яркую песню Дениса Майданова «Флаг моего государства» около 230 барнаульцев в едином порыве выстроились с табличками в цветах триколора и запустили волну на набережной города. Затем таблички перевернули логотипом «Единой России» вверх. Так горожане выразили поддержку партией курса Президента страны.

Депутат Госдумы Денис Майданов оценил масштаб патриотического флешмоба, устроенного барнаульцами, и записал специально для жителей города видеообращение. Смотрим итог акции под песню «Флаг моего государства».



#ЕдинаяРоссия #ЕР22 #ДеньРоссийскогоФлага #Барнаул

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