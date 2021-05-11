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Жизнь

Депутат Госдумы и актриса заявила, что российские ветераны не нуждаются в деньгах

Сравнивать ветеранские выплаты ко Дню Победы участникам Великой Отечественной в России и постсоветских странах некорректно, заявила ставшая думским депутатом актриса Елена Драпеко.

9 мая 2020 в Барнауле поздравили ветеранов ВОВ.
9 мая 2020 в Барнауле поздравили ветеранов ВОВ.
Анна Зайкова

По словам законодательницы, ветеранам в нашей стране не нужны деньги, пишет «Собеседник».

Участники ВОВ, по мнению Драпеко, больше нуждаются в услугах от государства — бесплатных лекарствах и помощи соцработников. И оно, уверена законодательница, не нарушает в этой части свои обязательства.

«В Москве вообще ветераны бесплатно ездят куда хотят, для них бесплатный проезд в электричках — на дачу и с дачи!» — аргументировала народная избранница.

В РФ «очень мало денег, очень большие социальные обязательства» и вдобавок ко всему «очень трудная экономическая ситуация», пояснила парламентарий. По выражению Драпеко, федеральный бюджет является «общим нашим карманом, который мы должны разделить на детей и на всех», пишет «Росбалт».

Депутат Госдумы также сравнила количество доживших до сегодняшнего дня ветеранов в РФ и остальных странах и нашла его «слишком большим».

Выплаты

Россия выплатила к 9 Мая каждому ветерану по 10 тыс. руб. При этом власти Киргизии заплатили своим ветеранам по 61 тыс., Узбекистана — по 85 тыс. Казахстанские выплаты оказались самыми крупными — 175 тыс. в переводе на российские деньги.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате ветеранам 75 тыс. рублей к 75-летию Победы".

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