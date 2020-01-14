Депутат Госдумы предложил запретить запуск фейерверков около жилых домов

По мнению депутата, нужно запретить использование фейерверков на расстоянии менее 500 метров от больниц и жилых домов, пишет RT.
«К сожалению, сегодня любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми», — добавил он.
Депутат также отметил, что в больницах могут находиться пациенты в тяжелом состоянии. Для них шум от фейерверков может стать проблемой.
Люди не всегда в курсе всех особенностей использования пиротехники, подчеркнул депутат, пишет ura.ru. В некоторых случаях это может нанести ущерб зданию или привести к пожару. Сейчас пиротехнику запрещено использовать в квартирах и на балконах, а также на территории пожароопасных объектов и парков и во время митингов.
В распространенной петиции россияне попросили Путина запретить петарды. В петиции говорится, что от взрывов петард в РФ постоянно страдают не только люди, но и животные.
Ранее сообщалось, что от прямого попадания новогоднего салюта загорелся балкон в барнаульской многоэтажке.
Это не первый случай «попадания» салюта в жилые дома в Барнауле. Пару лет назад салют попал в открытую лоджию многоэтажки. Хозяйка в это время отмечала праздник вне дома.
А в 2018 году в Кузбассе девочка получила травму глаза из-за пущенной в окно ракеты. Тогда же залп новогоднего салюта попал в ЛЭП во Владивостоке.