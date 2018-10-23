Депутат Госдумы рассказал о тех, кто может рассчитывать на пенсию в 37 тыс. рублей

Пенсия в размере 37,3 тысячи рублей в ближайшие годы вряд ли достижима для россиян, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что на подобные суммы могут рассчитывать лишь бывшие депутаты областного парламента ряда субъектов страны, где установлены высокие зарплаты, и военнослужащие. В целом для большинства населения страны показатель в 37,3 тысячи рублей будет недостижим, пишет ura.ru.

«Это ожидаемые цифры, но то, что большинство граждан смогут получать подобные выплаты — это, к сожалению, не так. В ближайшие пять лет ситуация, по сравнению с сегодняшней, сильно не поменяется. Условия, для получателей страховых пенсий, с учетом индексации (роста) пенсий будут меняться, но не настолько ощутимо, насколько есть потребность среди действующих пенсионеров», — сказал Нилов.

Ранее аналитики рекрутингового агентства Superjob опубликовали исследование, в котором сообщили, что россияне хотят получать доход в размере 37,3 тысячи рублей после выхода на заслуженный отдых. При этом лишь треть граждан (19%) планирует продолжать работать после достижения пенсионного возраста.

С 2019 года оклады и пенсии военнослужащих будут ежегодно индексироваться на 4%, рассказала замминистра обороны России Татьяна Шевцова. С 2012 года зарплаты военнослужащих выросли в 2,5−3 раза.