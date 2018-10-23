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Депутат Госдумы рассказал о тех, кто может рассчитывать на пенсию в 37 тыс. рублей

Пенсия в размере 37,3 тысячи рублей в ближайшие годы вряд ли достижима для россиян, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

На традиционной краевой спартакиаде пенсионеров.
На традиционной краевой спартакиаде пенсионеров.
Олег Богданов

Он отметил, что на подобные суммы могут рассчитывать лишь бывшие депутаты областного парламента ряда субъектов страны, где установлены высокие зарплаты, и военнослужащие. В целом для большинства населения страны показатель в 37,3 тысячи рублей будет недостижим, пишет ura.ru.

«Это ожидаемые цифры, но то, что большинство граждан смогут получать подобные выплаты — это, к сожалению, не так. В ближайшие пять лет ситуация, по сравнению с сегодняшней, сильно не поменяется. Условия, для получателей страховых пенсий, с учетом индексации (роста) пенсий будут меняться, но не настолько ощутимо, насколько есть потребность среди действующих пенсионеров», — сказал Нилов.

Ранее аналитики рекрутингового агентства Superjob опубликовали исследование, в котором сообщили, что россияне хотят получать доход в размере 37,3 тысячи рублей после выхода на заслуженный отдых. При этом лишь треть граждан (19%) планирует продолжать работать после достижения пенсионного возраста.

С 2019 года оклады и пенсии военнослужащих будут ежегодно индексироваться на 4%, рассказала замминистра обороны России Татьяна Шевцова. С 2012 года зарплаты военнослужащих выросли в 2,5−3 раза.

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