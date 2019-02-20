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Жизнь

Депутат Госдумы раскритиковала недалеких мужланов за навязывание женщинам роли инкубатора

Зампредсед комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина призвала чиновников перестать навязывать женщинам роль инкубатора — такое заявление она сделала после призыва губернатора Калужской области Анатолия Артамонова о стимулировании россиянок рожать детей чаще.

Работа. Женщина.
Работа. Женщина.
СС0

«Пока мы, женщины, позволяем в свой адрес подобные высказывания недалеких мужланов, они будут беспардонно делать такие заявления», — отметила Пушкина в интервью агентству «Москва».

«Дети для женщины — это плод любви… Прекратите оскорблять и унижать женщин в публичном пространстве, навязывая им роль инкубатора», — добавила депутат.

Она призвала поддержать женское предпринимательство, ликвидировать трудовую дискриминацию женщин.

«Тогда не страшно будет рожать, независимо от того, есть ли милый рядом», — пояснила Пушкина, пишет ura.ru. Зампред профильного комитета заметила, что введение штрафов не поможет бороться с позволяющими себе некорректные высказывания чиновниками, «если в голове и в душе пусто».

Губернатор Артамонов на инвестфоруме в Сочи призвал стимулировать россиянок рожать чаще, чтобы «подтянуть демографию». В помощь матерям глава региона, предложил в Калужской области на 100 тысяч рублей увеличить размер материнского капитала, пишет «Утро.ру».

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