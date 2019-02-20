Депутат Госдумы раскритиковала недалеких мужланов за навязывание женщинам роли инкубатора

«Пока мы, женщины, позволяем в свой адрес подобные высказывания недалеких мужланов, они будут беспардонно делать такие заявления», — отметила Пушкина в интервью агентству «Москва».
«Дети для женщины — это плод любви… Прекратите оскорблять и унижать женщин в публичном пространстве, навязывая им роль инкубатора», — добавила депутат.
Она призвала поддержать женское предпринимательство, ликвидировать трудовую дискриминацию женщин.
«Тогда не страшно будет рожать, независимо от того, есть ли милый рядом», — пояснила Пушкина, пишет ura.ru. Зампред профильного комитета заметила, что введение штрафов не поможет бороться с позволяющими себе некорректные высказывания чиновниками, «если в голове и в душе пусто».
Губернатор Артамонов на инвестфоруме в Сочи призвал стимулировать россиянок рожать чаще, чтобы «подтянуть демографию». В помощь матерям глава региона, предложил в Калужской области на 100 тысяч рублей увеличить размер материнского капитала, пишет «Утро.ру».