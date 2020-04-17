Депутат оправдал травлю семьи с ребенком, у которого в итоге не нашли коронавирус

В Иркутской области спикер районной Думы заявил, что критика в адрес семьи с зараженным COVID-19 ребенком — оправдана, а призывы к самосуду — выражение недовольства, сообщает IrkutskMedia .

Напомним, инцидент произошел в городе Усть-Куте, сейчас семью охраняет полиция.

После того, как местный оперштаб сообщил о появлении в городе инфицированного, в соцсетях опубликовали данные о семье вместе с угрозами и оскорблениями.

«Мои земляки отличаются резкостью суждений, но не жестокостью. Если бы хотели устроить самосуд, уже бы устроили и расправились. Те неприятные слова, которые приходится выслушивать родителям этого ребенка, я считаю, заслужены», — прокомментировал ситуацию спикер Думы Усть-Кутского района Валерий Носовко.

Также он отметил, что для предотвращения распространения коронавируса принимаются необходимые действия, проводится работа по контактам, в городе все идет по плану.

Горбольница № 5. Подготовка к приему больных с коронавирусом. Дмитрий Лямзин.

Примечательно, что накануне мэр Усть-Кута Александр Душин рассказал в своем Facebook, что тест на коронавирус у ребенка показал отрицательный результат.

«За пару-тройку дней Усть-Кут „прогремел“ по многим региональным и федеральным СМИ. Неприятно осознавать, что моих земляков обвиняли в травле семьи, в которой, якобы, был подтвержден случай заболеваемости коронавирусной инфекцией. Буквально несколько минут назад стало известно, что пришел окончательный результат анализов — отрицательный! Ожидаем результата третьего анализа, который будет известен через 14 дней. Эту информацию только что сообщил главный врач районной больницы!» — написал Душин.

Мэр добавил, что в данный момент компетентным органам предстоит выяснить, каким образом эта информация молниеносно стала распространяться, кто предоставил непроверенные факты.

Ранее сообщалось, что местная жительница с двумя детьми вернулась из Таиланда и 14 дней пробыла на самоизоляции. После семья сдала анализы на коронавирус. На следующий день после окончания больничного мать ребенка вышла на работу.

Через сутки из Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока сообщили, что у женщины и ее старшей дочери анализы отрицательные, а у семилетнего ребенка тест на вирус положительный.

После сообщения о зараженном ребенке в соцсетях появились персональные данные членов семьи, их домашний адрес и места работы родителей.

Напомним, ранее предложили сажать на семь лет за угрозы и травлю в интернете. С инициативой знакомы в Госдуме и Совфеде.