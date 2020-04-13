За угрозы и травлю в интернете предложили сажать на семь лет

Общественная палата РФ отправила в Госдуму и Совфед предложение ужесточить наказание за оскорбления и травлю в интернете, пишут « Известия ».

«Сейчас снова становится актуальным введение серьезной ответственности — вплоть до уголовной — за травлю в сети, за оскорбления. Необходимы соответствующие поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях», — рассказал автор инициативы, председатель комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Так, за угрозу в сети убийством или тяжким причинением вреда здоровью предлагают привлекать к принудительным работам либо наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.

Для примера, сейчас за такое нарушение наказывают «обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет».

Если же действие совершено по причине политической, идеологической, расовой и других форм ненависти, то период принудительных работ увеличивается до 5 лет.

Рот , ругательства. CC0

Также авторы инициативы предлагают ввести ответственность за клевету в интернете.

«Клевета <…> штрафом в размере до 6 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо обязательными работами на срок до 500 часов», — предлагают общественники.

Сегодня за клевету наказывают штрафом в размере до 500 тыс. рублей либо обязательными работами на срок до 160 часов.

По данным издания, в Госдуме и Совфеде готовы рассмотреть поправки.

Напомним, ранее предложили сажать на 3 года и штрафовать на 700 тысяч рублей за фейки об эпидемиях.

Накануне сообщалось, что проверкой травли барнаульцев, заразившихся коронавирусом, займутся следователи ФСБ. Первая заболевшая COVID-19 в Барнауле рассказала о травле.