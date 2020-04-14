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Жизнь

Полиция из-за травли охраняет семью с ребенком, у которого нашли коронавирус

В Иркутской области подверглась травле семья, в которой у ребенка выявили коронавирус, сообщает «Сибирь.Реалии».

Работа полиции во время пандемии.
Работа полиции во время пандемии.
ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в городе Усть-Куте. Сейчас семью охраняет полиция.

В администрации района сообщили, что местная жительница с двумя детьми вернулась из Таиланда и 14 дней пробыла на самоизоляции.

После семья сдала анализы на коронавирус. На следующий день после окончания больничного мать ребенка вышла на работу.

Через сутки из Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока сообщили, что у женщины и ее старшей дочери анализы отрицательные, а у семилетнего ребенка тест на вирус положительный.

После сообщения о зараженном ребенке в соцсетях появились персональные данные членов семьи, их домашний адрес и места работы родителей. Жители начали оскорблять угрозы в их адрес.

Администрация района попросила полицию проверить факт разглашения персональных данных и травли семьи.

Напомним, ранее предложили сажать на семь лет за угрозы и травлю в интернете. С инициативой знакомы в Госдуме и Совфеде.

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