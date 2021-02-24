В Саратовской области 25-летняя депутат Екатерина Коблова опубликовала в своем Instagram извинение за письмо ветеранам, написанное с большим количеством ошибок.

Екатерина — депутат Покровского сельсовета и руководитель местного отделения «Молодой гвардии Единой России». К 23 февраля активисты движения «Волонтеры Победы» подготовили поздравительные письма.

В частности, молодогвардейцы побывали у Анастасии Галанкиной, которую призвали на фронт в июле 1941 года — накануне женщина отпраздновала 101-летие.

После Екатерина опубликовала письмо фронтовику от благодарных потомков. Однако поздравление вызвало реакцию, которую активисты не ожидали — виной тому большое количество ошибок.

«Спасибо за то, что Вы подарили нам возможность радоваться жкизни и строить планы на будущее, за го, что в шаших судьбах не было горя и войны <…> Солдаты, подарили Вы пиланете Великий Май, победный Май! <…> Судьбу решани будущих столетий, к''бой велин, священный бой! Еще тогда нас не было на свете, когдя с Победой Вы домой пришли. Соллаты Мая, слава вам нанеки» — говорится в поздравлении.

Также ветеранов поблагодарили «за жизнь, за дететво и весну, за гишину, за мирный дюм, за мир, в котором мы жинвём».

«Здоровья, благополучия и жизни, вилолненной добром», — пожелали уважаемым ветеранам.

Вечером 23 февраля Екатерина опубликовала пост с извинениями. Она заверила, что ни один ветеран не получил такое «письмо Победы».

«Приношу искренние и глубокие извинения за публикацию поздравления ветеранов с массой орфографических ошибок. Мне очень стыдно за то, что так получилось», — отметила депутат.

«Обещаю впредь быть предельно внимательной и не допускать ничего подобного. Эта публикация — моя личная инициатива, ни одному ветерану письма с ошибками направлены не были. Еще раз примите мои извинения и сердечные поздравления всем ветеранам и военнослужащим с Днем защитника Отечества», — добавила Екатерина.

В завершение руководительница местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» еще раз безгранично поблагодарила ветеранов «за нашу жизнь и свободу».

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