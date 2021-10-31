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Жизнь

Депутат предложила пенсионерам просить помощи у детей: «Государство не просило рожать»

Депутат Мосгордумы Наталья Метлина заявила, что пенсионеры не должны получать поддержку от государства, сообщает Ura.ru.

Наталья Метлина, депутат Мосгордумы .
Наталья Метлина, депутат Мосгордумы .
кадр из видео.

Метлина подчеркнула, что пенсионеры «богатые и состоятельные», поэтому они не должны получать поддержку от государства.

«У меня вопрос: где вы набрали такое количество жаждущих, страждущих помощи государства пожилых людей? Мне странно, имея такой бюджет, имея такое количество богатых и состоятельных людей в Москве, говорить о бесконечно стоящих с протянутой рукой пенсионерах», — заявила депутат.

Также подчеркнула, что квартиры пенсионеров в Москве стоят от 20 до 30 млн рублей.

«Значит, это не совсем бедные пенсионеры», — пришла к выводу слуга народа.


Метлина отметила, что к ней на прием часто приходят пенсионеры, которые стали жертвами мошенников. Аферисты забирают сотни тысяч рублей — это, по ее мнению, свидетельствует о состоятельности пенсионеров.

Депутат предложила частично переложить заботу о пожилых людях с государства на их детей.

«Чтобы дети проявляли заботу, а не только государство, которое не просило рожать, но, тем не менее, наверное, надо было думать о том, как ты будешь жить после 55−60 лет. Я говорю сейчас очень жестко, но, честно говоря, наболело», — отметила народная избранница.

Напомним, Метлина в своей речи использовала фразу свердловской чиновницы Ольги Глацких, которая в 2018 году заявила на встрече с молодежью, что «государство не просит рожать».

Кстати, накануне в Совфеде предложили пенсионерам где-то подрабатывать, если не хватает денег на еду.

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