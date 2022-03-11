Депутат рассказал, как будет проходить отмена масочного режима

Отмена масочного режима будет происходить поэтапно, считает он.
В самую первую очередь без масок начнут пускать в торговые центры и магазины. Потом их отменят в транспорте. Следом — в учреждениях культуры и в кино, рассказал Леонов.
«В последнюю очередь масочный режим будет отменен в медицинских учреждениях. Но это мое мнение, а точно сказать, как будут отменять масочный режим, могут только в Роспотребнадзоре», — заключил Сергей Леонов.
Ранее с учетом снижения заболеваемости COVID-19 Роспотребнадзор уже утвердил новые эпидемиологические рекомендации — ведомство рекомендовало отменить нормы по заполняемости кинотеатров, театров, концертных залов и музеев, общепита.