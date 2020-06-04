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Жизнь

Депутат разыграет айфоны среди «активных участников голосования» по Конституции

В Бурятии депутат-единоросс Денис Гармаев решил разыграть смартфоны среди тех, кто «правильно» проголосует за изменение Конституции РФ.

iPhone, фото.
iPhone, фото.
СС0

В своем Instagram Гармаев опубликовал видео, в котором назвал голосование «историческим событием».

«Для самых активных и неравнодушных <…> те, кто не пройдут мимо… будут все шансы выйграть айфон», — замотивировал депутат.

Гармаев подчеркнул, что пандемия коронавируса показала необходимость срочных мер в сфере социальной политики и медицины.

«Поправки к Конституции решают эти вопросы. Социальная защищенность и доступная медицина должны быть гарантированы государством, и эти гарантии должны быть закреплены в нашем Основном законе. Поэтому я принял решение провести розыгрыш призов — новых айфонов для активных участников голосования. Молодежь! Не останьтесь в стороне! История нашей страны — в ваших руках!» — «надавил» на молодых людей председатель комитета по соцполитике горсовета Улан-Удэ.

Напомним, 1 июля пройдет голосование по поправкам к Конституции РФ, этот день объявили выходным.

Накануне глава ЦИК объяснила, где будет проходить голосование по поправкам в Конституцию.

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