Депутат разыграет айфоны среди «активных участников голосования» по Конституции

В своем Instagram Гармаев опубликовал видео, в котором назвал голосование «историческим событием».

«Для самых активных и неравнодушных <…> те, кто не пройдут мимо… будут все шансы выйграть айфон», — замотивировал депутат.

Гармаев подчеркнул, что пандемия коронавируса показала необходимость срочных мер в сфере социальной политики и медицины.

«Поправки к Конституции решают эти вопросы. Социальная защищенность и доступная медицина должны быть гарантированы государством, и эти гарантии должны быть закреплены в нашем Основном законе. Поэтому я принял решение провести розыгрыш призов — новых айфонов для активных участников голосования. Молодежь! Не останьтесь в стороне! История нашей страны — в ваших руках!» — «надавил» на молодых людей председатель комитета по соцполитике горсовета Улан-Удэ.