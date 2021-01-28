Депутат спел детям матершинную песню про снег на Сахалине, а они ему подпевали

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором поет депутат Собрания Томаринского городского округа Булатов.
«Сахалинские соцсети взбудоражены поведением депутата из Томари. На уже удаленном из TikТоk ролике народный избранник поет песню с нецензурной лексикой, при этом на заднем сиденье автомобиля, который ведет Булатов, находятся дети», — рассказали в ЦУР.
«Я нарисую на снегу буй, положенный на вас всех», — поет депутат и поворачивает камеру на детей, которые подпевали.
Местные жители в комментариях призывают полицию и прокуратуру обратить пристальное внимание на выходку депутата.
«Сахалинский ЦУР присоединяется к просьбам жителей области инициировать проверку по данному факту, дать оценку действиям депутата», — говорится в сообщении центра.
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