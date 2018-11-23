Депутат завершил «министерскую диету» за 3,5 тысячи рублей и поделился впечатлениями

22 ноября стало последним днем «министерской диеты» депутата Саратовской областной думы Николай Бондаренко. Он завершил эксперимент, в рамках которого он на протяжении месяца питался на 3,5 тысячи рублей.

Утром 23 ноября он взвесится и узнает, на сколько похудел за прошедший месяц. На вопрос журналистов о том, можно ли прожить на 3,5 тысячи рублей, депутат ответил: «Прожить без потерь для здоровья, безусловно, нельзя», пишет РИА Новости.

Теперь народному избраннику предстоит некая «адаптация» к привычной еде. Он уже успел поговорить с диетологами и врачами, которые рекомендовали ему не нагружать организм жирной и сладкой пищей какой-то период, пишет ura.ru.

После эксперимента Бондаренко намерен добиваться повышения прожиточного минимума.

В октябре Николай Бондаренко решил попробовать прожить месяц на 3,5 тысячи рублей — на ту сумму, которую посчитала достаточной для жизни эск-министр труда Саратовской области Наталья Соколова. Ее уволили. Депутат решил доказать, что прожить на эту сумму невозможно, даже «питаясь макарошками», как посоветовала экс-министр труда Саратовской области Наталья Соколова.

За время эксперимента депутат назвал такую «диету» геноцидом и отмечал, что только за первую неделю сбросил больше 2 кг.