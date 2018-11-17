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Депутата, решившего прожить месяц на 3,5 тысячи, «затерроризировали» на Первом канале

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, который решил прожить месяц на 3,5 тысячи рублей, стал героем программы «Время покажет» на Первом канале. Ведущие и гости эфира отметили, что политик «не выглядит изнуренным», и посоветовали ему «идти работать, а не ставить эксперименты», самому выращивать картошку и воспитывать нормальных детей, пишет Znak.com.

Депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко.
Депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко.
Facebook.

Во время программы Бондаренко отметил, что существующей потребительской корзины недостаточно для полноценного питания. На 3,5 тысячи рублей можно себе позволить только низкокачественные продукты, что приведет к ухудшению качества жизни и здоровья.

По словам депутата, из-за эксперимента ему пришлось временно «завязать со спортом», он все время чувствует голод. «Это не потребительская корзина, это геноцид населения», — заявил он.

Гости программы заявили, что Бондаренко лучше идти «работать, а не устраивать эксперименты и шоу». Ему при этом можно самому в огороде выращивать лук и картошку, чтобы сократить расходы на продукты. И вообще он не инвалид, должен хорошо зарабатывать, а еще нужно воспитывать «нормальных детей, они помогут, без денег не останешься».

Ведущий Артем Шейнин констатировал, что депутат выглядит «вполне здоровым, не изнуренным», то есть доказал, что выжить на 3,5 тысячи рублей физиологически можно. Бондаренко ответил, что в концлагерях тоже жили люди, им давали корку хлеба, чтобы они с голоду не умерли. «Вопрос только в том, являлось ли это жизнью», — добавил он.

Бондаренко решился прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц после заявления министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой о том, что пенсионеры вполне могут выжить на прожиточный минимум, тратя эту сумму на питание. Когда коммунист предложил самой Соколовой пожить на такую сумму, она ответила, что ей не позволит «статус», зато согласилась провести эксперимент на депутате. Губернатор Саратовской области отправил министра в отставку.

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