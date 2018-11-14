«Открыли Америку». Алтайский депутат-единоросс рассказал про макарошки и заниженный МРОТ

Скандал с высказыванием экс-министра труда Саратовской области о « макарошковой диете » и пытающимся прожить на МРОТ депутате Бондаренко прокомментировал парламентарий из Алтайского края. По словам депутата АКЗС Павла Шумихина, не Бондаренко «открыл Америку» о том, что прожиточный минимум и величина социальных выплат в России занижен, пишет « Регнум ».

Об этом, говорит единоросс Шумихин, еще раньше высказывались экономисты, так же считает и население. А сейчас, по мнению депутата, к скандалу о «макарошковой диете» приковано чрезмерное внимание.

Павел Шумихин,

депутат АКЗС:

По сути, прожиточный минимум в России, на который ориентируются при определении МРОТ, не позволяет современному человеку жить в комфортных условиях. Поэтому, безусловно, государство должно стремиться к увеличению его размера.

Роль саратовского депутата-коммуниста Николая Бондаренко Шумихин видит в том, что тот лишь «скандальным образом озвучил всем известную проблему».

Как сообщает алтайский парламентарий, сейчас государство стремится сбалансировать бюджет, снижая его расходную часть. При этом, как уверен Павел Шумихин, власть признает недостаточный размер выплат. Однако те социальные выплаты, что есть, по словам депутата, «гарантированы в любом случае, даже при самой неблагоприятной экономической ситуации».

Одной из причин такого снижения расходной части Шумихин видит во внешних угрозах и вызовах, которые требуют увеличения расходов на оборону и безопасность, увеличивающими экономические риски.

Павел Шумихин,

депутат АКЗС:

Правительство России, которое я считаю компетентным и квалифицированным, не может допустить неисполнения своих обязательств. Считаю, что условия для кардинального увеличения расходов на социальную сферу, роста прожиточного минимума и МРОТ появятся при нормализации политической обстановки в мире и устойчивом росте промышленного производства в стране.

Из-за чего возник «макарошковый скандал»

Саратовский Депутат Николай Бондаренко затеял спор с региональным министром Натальей Соколовой. И в ходе полемики чиновница заявила, что 3,5 тысячи рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей» и «макарошки стоят всегда одинаково». Более того, она готова составить сбалансированное (но диетическое) меню.

Депутат предложил ей самой пожить на эту сумму. Она, однако, сказала, что статус министра ей это не позволят. На следующий день Соколову этого статуса лишили — ее отправили в отставку и она больше не министр.

Сам же Бондаренко решил прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц и рассказывает, как это ему тяжело дается.

Кто такой Павел Шумихин

Павел Шумихин. фракция «Единая Россия»

Павел Шумихин — депутат краевого законодательного собрания, фракция «Единая Россия». Член комитета по здравоохранению АКЗС. Кандидат медицинских наук. До 2017 года работа заведующим хирургическим отделением в 14-й барнаульской городской поликлинике. Сейчас является научным руководителем негосударственного поликлинического центра травматологии и ортопедии.

В 2016 году был выбран в Барнаульскую гордуму, где представлял партию «Справедливая Россия». Потом его выбрали в АКЗС, где Шумихин сменил «СР» на «ЕР».