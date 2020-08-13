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Жизнь

Депутата, отвечающего за саратовскую культуру, оштрафовали за мат на заседании

В Саратове на 800 рублей оштрафовали зампреда комитета по культуре областной думы Дмитрия Чернышевского, который использовал нецензурную лексику на заседании, сообщает РИА «Новости».

Дмитрий Чернышевский во время массовой драки в Саратовской облдуме.
Дмитрий Чернышевский во время массовой драки в Саратовской облдуме.
кадр из видео.

На заседании «Единую Россию» обвинили в развале Саратовского авиазавода, в разгар дискуссии Чернышевский ответил матом оппоненту из КПРФ.

«Назначено административное наказание в виде штрафа в размере 800 рублей, он признан виновным в совершении правонарушения. Вину Чернышевский не признал, он заявил, что не считает, что совершил правонарушение, и воспользовался статьей 51 Конституции РФ, пояснив, что наказание оставляет на усмотрение суда», — рассказали в суде.

Примечательно, что до этого депутат признал недопустимость нецензурной лексики в стенах облдумы и заявил о готовности нести ответственность.

Коллеги Чернышевского уверены, что он поддался на провокацию со стороны оппозиционных депутатов, которые безосновательно обвиняли «Единую Россию» в развале авиазавода.


Напомним, ранее Чернышевский отличился во время массовой драки на заседании облдумы, которая фактически началась с бутылки.

Председатель мандатной комиссии оглашал решение о нарушении депутатом Николаем Бондаренко от КПРФ правил депутатской этики — он решил подойти и снять на камеру выступление оппонента.

Это не понравилось другому единороссу, который со словами «Проваливай отсюда!» со всей силы бросил в голову Бондаренко бутылку с водой.

После этого началась потасовка — подбежали несколько народных избранников, которые отвесили коммунисту хороших тумаков. Один из драчунов — Чернышевский (на видео в белом костюме).

Кстати, Бондаренко ведет блог на своем YouTube-канале «Дневник депутата». Этот тот самый депутат, который в 2018 году прожил месяц на 3,5 тысячи рублей.

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