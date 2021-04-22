Депутату, наехавшему на сибирячек, «помогают избежать наказания». Умерла от инсульта, а не от удара машиной

Житель Красноярского края Эдуард Кислицин рассказал телеканалу « Прима », как расследование смертельного ДТП с участием депутата помогает «виновнику» уйти от ответственности.

Напомним, ДТП произошло 17 февраля в поселке Веселые Ручейки. Местный депутат сбил двух женщин — Светлана Кислицина, супруга Эдуарда, скончалась до срочной операции.

Дочь погибшей рассказала, что депутат после ДТП якобы сразу начал звонить знакомым в ГИБДД.

«Все следы ДТП на месте были уничтожены. Уже в больнице у матери диагностировали сильное сотрясение мозга, многочисленные ушибы и трещину в правой ноге. Во время лечения на пострадавших якобы давили следователи: женщинам внушали, что они нарушили ПДД и будут платить штраф», — сообщали ранее со ссылкой на слова девушки.

Кстати, сам депутат подчеркнул, что правила дорожного движения нарушили сами пострадавшие — женщины находились вне населенного пункта без светоотражающих жилетов.

После смерти Светланы провели судебно-медицинскую экспертизу. Эдуард рассказал, что в заключении написали «женщина погибла от отека головного мозга вследствие полученных в ДТП травм».

Однако, как сообщил Эдуард, после первой экспертизы неожиданно понадобилась повторная: «Тот же судмедэксперт написал другую причину смерти — инсульт».

Супруг отметил, что по новым результатам женщина скончалась по болезни, а не из-за того, что ее сбила машина. По его мнению, причину смерти «изменили в пользу депутата», чтобы он избежал уголовной ответственности.

«Получается, что средняя степень тяжести. Все! Он избежит уголовного наказания. На данный момент он купил себе другой автомобиль, все хорошо у него. Я не знаю, какое правовое государство у нас. Как может депутат обычного сельского совета вот таким образом как-то отмазаться? Я ничего не понимаю», — недоумевает супруг погибшей.

Мужчина намерен добиваться справедливости и в ближайшее время направит ходатайство следователю о проведении комиссионной экспертизы.

Возможно, поможет личное вмешательство главы СК Александра Бастрыкина. Напомним, ранее он взял на контроль дело инспектора, обвиненного в задержании элитных браконьеров, и сразу все пошло нормально.