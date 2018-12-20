Деревенские жители пригласили авторов «закона о валежнике» на новогодние каникулы

Жители одного из сел Ярославской области назвали издевательством принятый Госдумой РФ закон о валежнике. В письме депутатам предложили вместо курортов поехать на январские праздники в деревню и пожить в домах с печным отоплением.

«Хорошо принимать законы, сидя в теплом кресле, нажимая кнопки, имея центральное отопление», — говорится в письме, подписанном муниципальным депутатом Ильинского сельского поселения Угличского района Ярославской области Виктором Крыловым.

Те, кто принимал закон, должны личным примером показать россиянам, как жить зимой в обычном деревенском доме с дровяной печью, считает депутат.

Автор письма приводит примеры: места для заготовки дров, которые могут выделять лесничества, подчас находятся на удалении 20 и более километров от населенного пункта. Винить лесхозы при этом не в чем — они сами связаны законом, пишет ura.ru.

Невозможно не разделять горький сарказм, который прозвучал в адрес закона со стороны нашего гражданского общества, пишет tsargrad.tv.

Россия лидирует в мире по объемам лесных богатств и по их разнообразию, но от неразумного и даже преступного управления отрасль убыточна, ежегодно миллионы гектаров горят и миллионы кубометров вывозятся за копейки.

А те малоимущие селяне, к чьим деревням и поселкам до сих не подвели газ, вынуждены тратить все свои мизерные сбережения и даже брать кредит на заготовку дров.

И вместо того, чтобы принять решение о бесплатном или хотя бы льготном обеспечении этих людей дровами для отопления жилищ, им великодушно позволили подбирать опавшие сучки и веточки.

Само обращение в Twitter разместил депутат Госдумы, справедливоросс Олег Нилов.

С 1 января 2019 года вступает в силу закон, по которому россиянам разрешается использовать для заготовки дров лесной валежник. В настоящее время сбор упавших деревьев считается незаконной заготовкой древесины. По мнению авторов закона, нововведение снизит риск лесных пожаров и значительно улучшит состояние лесов.