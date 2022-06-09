9 июня
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Жизнь

«Детей будет больше, если у родителей будет, на что их кормить». Александр Терентьев уверен, что именно бедность тормозит рождаемость

Данные Всероссийской переписи населения сигнализируют об очень серьезной опасности — за счёт переселения мигрантов число наших жителей увеличилось до 147,2 млн. Однако продолжается естественная убыль населения страны: число умерших превышает число родившихся, сообщает «Российская газета». СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ, в программе которой народосбережение России — это краеугольный камень, настаивает на принятии срочных мер по поддержке семей с детьми.

Младенец.
Младенец.
Открытые источники.

Лидер партии Сергей Миронов уверен, что повышать рождаемость можно лишь путем борьбы с бедностью и кардинального улучшения благосостояния семей с детьми. «Не один, не два, а три ребенка — вот что должно быть нормой для российской семьи», — прокомментировал статистику политик.

«Еще бы родили, но этих бы поднять», — так говорит практически каждая вторая семья. «Если бы была надежная и достаточная поддержка государства, люди бы не боялись будущего, — отмечает лидер алтайских социалистов, депутат Госдумы Александр Терентьев. — И детей было бы больше, потому что у родителей было бы, на что их кормить. Общаясь с жителями Алтайского края, особенно в сельских территориях, мы видим, что люди нуждаются и ждут от государства действенную адресную помощь. Как пример, — справедливый базовый доход по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, который партия неоднократно уже предлагала ввести. Таким образом, семья с тремя детьми могла бы получать 50 тысяч ежемесячно!»

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Анна Зайкова

По словам политика, стабильное финансовое состояние семьи — это лучшая мотивация для рождения детей и, как следствие, повышения демографии.

«Для того, чтобы изменить отношение молодежи к созданию многодетной семьи, государство должно исключить ситуацию, при которой рождение детей ведет к падению уровня жизни и другим проблемам, — отметил Сергей Миронов. — Дети не должны быть обузой. Напротив, их рождение должно гарантировать молодой семье сохранение прежних и появление новых возможностей. Только так мы сможем решить задачу народосбережения за счет естественного, а не миграционного прироста».

Сергей Миронов.
Сергей Миронов.
Дмитрий Лямзин
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