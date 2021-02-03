Дети, которых швыряли лицом об пол, рассказали о других излюбленных папиных наказаниях

В Центральном суде Омска, где рассматривали прошение гособвинения о заключении под стражу избивавшего своих детей омича, зачитали показания детей, пишет Om1.ru .

Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором отец жестоко обращается с двумя маленькими детьми — с силой кидает их на пол лицом вниз, а после пинает.

Женщина просит мужчину остановиться, но тот продолжает бить детей и постоянно спрашивать «почему они орут и плачут».

После возбуждения уголовного дела супруга омича дала первые показания в защиту мужа, рассказав, что раньше он никогда не проявлял насилия.

Однако согласно показаниям детей, отец постоянно наказывал их, когда они баловались. При этом методы «спартанского воспитания» всегда были одинаковыми.

«Когда мы балуемся, нас ставят в угол. Также ставят нас на кулаки. Заставляет нас стоять на кулаках лежа и бьет ремнем. Он меня потому бьет, потому что я старшая. Иногда и брату попадало больше», — зачитал судья показания пятилетнего мальчика и восьмилетней девочки.



Из показаний девочки: «Мама добрая, а папа злой. Он нас бьет». Рассказали дети и об избиении, попавшем на видео.

«Мы играли на улице, я толкала брата, он стал плакать. Папа стал стучать в окно и требовать, чтобы мы зашли домой. Мы зашли, и папа стал нас бить. Я не знаю, за что он нас начал бить. Это было в субботу. Он стал нас поднимать и бросать на пол. Было больно. Брат плакал, я тоже сильно плакала», — вспомнила девочка.

Мальчик рассказал, что он умеет считать до десяти, поэтому «папа бил 10 раз, а старшую сестру папа бил 11 раз».



Отец детей на суде сообщил, что не помнит, пинал ли сына по голове. Признался, что немного выпил накануне и рассказал, что бил детей в качестве воспитательной меры.

«Хотел все оставить в семье», — прокомментировал он появление в сети видео с избиением.

Мужчина признал свою вину и попросил домашний арест. Однако суд отправил его в СИЗО на два месяца — до 30 марта.

Напомним, уголовное дело на контроль взяли глава СК РФ Александр Бастрыкин, Генеральная прокуратура РФ и уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.