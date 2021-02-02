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Жизнь

Жена омича, жестоко избивавшего детей, дала первые показания в защиту мужа

Супруга обвиняемого в избиении малолетних детей жителя Омска на допросе в полиции рассказала, что раньше муж никогда не проявлял насилия, сообщает Om1.ru.

Мужчина избивал малолетних детей. Омск.
Мужчина избивал малолетних детей. Омск.
кадр из видео.

Ранее в соцсетях сообщили о жестоком обращении с двумя маленькими детьми — мужчина с силой кидает их на пол лицом вниз, а после пинает.

Женщина просит мужчину остановиться, но тот продолжает бить детей и постоянно спрашивать «почему они орут и плачут».

Пятилетний мальчик и восьмилетняя девочка получили травмы. Полицейские, оперативно установив адрес проживания и личность 45-летнего омича, пришли «в гости».

Дело на контроль взяли глава СК РФ Александр Бастрыкин, Генеральная прокуратура РФ и уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

«По указанию заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина прокуратурой Омской области организована проверка в связи с размещением в средствах массовой информации и социальных сетях видеозаписи жестокого истязания мужчиной двух малолетних детей», — отметили в надзорном ведомстве.


Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, на допросе в полиции мужчина не сразу признал свою вину. Сначала он отрицал, что бьет детей, но затем признался, что использует «воспитательные меры» с применением силы.

«Сама же супруга обвиняемого, которую также вызвали в полицию на разговор, рассказала, что раньше муж никогда не проявлял насилия. По ее словам, мужчина мог наказать детей только отжиманиями или приседаниями», — рассказал собеседник.

При этом женщина отметила, что если муж бил детей ремнем, то она всегда выступала против этого.

Со слов супруги, 23 января мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом она не подтвердила, что записывала на видео истязание детей. Кто снимал происходящее на камеру, неизвестно.

Сейчас дети находятся в больнице, вскоре к ним присоединится мама. Мужчину отправят в СИЗО.

Со слов источника издания, исходя из практики омичу грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. При этом максимальный срок за истязание несовершеннолетних — до 7 лет.

Ранее омский СК показал на видео, как другой мужчина убивал трехлетнего пасынка со словами «что, не мужик?»

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