Дети в Бийске устроили опасный для жизни аттракцион

Место находится возле Коммунального моста, где закончили ремонт.
Глубокие швы и пустоты вокруг плитки на трамвайных путях моста заполнили монтажной пеной и заделали раствором. И не поставили ограждение.
Дети такому щедрому и невнимательному жесту сказали: "спасибо" и стали скатываться в эти швы на ледянках.
Напомним, что рядом находится оживленная трасса.
Опасность представляется и для автомобилистов, потому что ограждения к спускам нет. Можно улететь в эти "пропасти".
Ранее 8 ноября в Алтайском крае погибла девочка во время катания на ватрушке.