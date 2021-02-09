Детский омбудсмен предложила по умолчанию ставить «родительский контроль» на сим-карты

Для выхода в интернет подростки чаще всего используют именно смартфоны, подчеркнула омбудсмен. По ее мнению, также для повышения безопасности детей в сети необходимо сопровождение несовершеннолетних, оказавшихся в той или иной степени вовлеченными в деструктивные группы.
«Их нельзя бросать без внимания. С каждым из них нужно работать, выявляя причины, по которым они увлеклись таким контентом, и предоставить альтернативу, возможность проявить себя в созидательной деятельности, вовлекая в реальную созидательную офлайн-активность, обеспечивая доступное дополнительное образование и организованный досуг», — отметила Кузнецова.
Уполномоченный по правам ребенка добавила — также нужно стараться больше общаться, для того чтобы «услышать и понять друг друга», пишет News.ru.
Ранее по всей России прошли шествия в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что дети «попались на удочку». Главная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что в Барнауле дети пришли на акцию из любопытства.