Детский омбудсмен предложила по умолчанию ставить «родительский контроль» на сим-карты

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова обратилась к провайдерам мобильной связи с предложением при оформлении родителями сим-карт для детей по умолчанию предоставлять функцию «родительский контроль», позволяющую исключить доступ к запрещенным сведениям, пишет РИА Новости.

Для выхода в интернет подростки чаще всего используют именно смартфоны, подчеркнула омбудсмен. По ее мнению, также для повышения безопасности детей в сети необходимо сопровождение несовершеннолетних, оказавшихся в той или иной степени вовлеченными в деструктивные группы.

«Их нельзя бросать без внимания. С каждым из них нужно работать, выявляя причины, по которым они увлеклись таким контентом, и предоставить альтернативу, возможность проявить себя в созидательной деятельности, вовлекая в реальную созидательную офлайн-активность, обеспечивая доступное дополнительное образование и организованный досуг», — отметила Кузнецова.

Уполномоченный по правам ребенка добавила — также нужно стараться больше общаться, для того чтобы «услышать и понять друг друга», пишет News.ru.

Ранее по всей России прошли шествия в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что дети «попались на удочку». Главная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что в Барнауле дети пришли на акцию из любопытства.