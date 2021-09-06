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Жизнь

Детскую площадку с качалкой в Барнауле торжественно открыли чиновники и сказочные гости

В Барнауле открыли новую детскую площадку с каруселями и качалками-балансирами, построенную по проекту поддержки местных инициатив, сообщает мэрия города.

Открытие детской площадки в поселке Мохнатушка. Барнаул.
Открытие детской площадки в поселке Мохнатушка. Барнаул.
barnaul.org.

Торжественное открытие детской площадки состоялось 5 сентября — в поселке Мохнатушка, расположенном в Центральном районе города.

«Для ребят устроили мероприятие. Площадку посетили сказочные гости, которые организовали для детей подвижные игры и веселые конкурсы», — рассказали в мэрии.

На мероприятии присутствовали замглавы района Ольга Новикова, глава горкома по финансам Надежда Тиньгаева и глава Лебяженской сельской администрации Петр Воронков.

«Теперь для детей и подростков появится место, где можно проводить занятия по физкультуре, тренировки, праздники, организовывать досуг вне учебы», — подчеркнули власти.

В мэрии отметили, что игровой комплекс состоит из качелей, горок, каруселей, качалок-балансиров — для детей дошкольного возраста, а для ребят постарше — спортивные тренажеры и сетка для волейбола.

Ранее барнаульские депутаты подарили детям песок, а вместе с ним и «духовное развитие».

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