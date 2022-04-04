Детям подарили вешалки на музыкальном конкурсе в Новгородской области. На дипломы для всех не хватило бумаги

Детский конкурс «Фонтан мелодий» прошел накануне в Центре культуры «Русич». Жительница города Мария Петрова рассказала в паблике о странных подарках.

«Детям вручили вот такие подарки — вешалки. Родители в шоке, не говоря уже о детях. О чем думали организаторы, когда вообще это покупали. Просто очень обидно за детей, которые в этот концерт вкладывают свои маленькие души. И тут их реально обидели этими вешалками. Видать, что ненужное было, то и решили подарить. Лучше бы тогда ничего не дарили», — отметила она.

В комментариях некоторые усомнились, что такое может быть правдой. «Вешалки», «награды», «дети», «конкурс» — все это показалось чересчур несовместимым.

«Это реально правда. Дочь с коллективом выступала. Лауреаты 2 степени. Нам подарили грамоту и пакет вешалок», — отметила одна из матерей.

Местная жительница, у которой дочь «достойна только вешалки», опубликовала конкурсный танец. За это выступление вручили пакет с вешалками — 15 или 20 штук, в связках по пять, стянутые резинками. Наверное, резиночки и пакет — это тоже награда.



Примечательно, что для детей предусмотрели еще и дипломы, однако выдали не всем, а только тем, кого пригласили выступить в гала-концерте. Кстати, за участие ребенка в конкурсе родители оплачивали взнос — 500 рублей.

«Сын стал лауреатом 2 степени в инструментальном мастерстве. Диплом предложили распечатать самим. Видимо, из-за дороговизны бумаги. На гала-концерте даже имена этих детей не назвали, видимо, чтобы микрофоны не стерлись. Ну если из 500 рублей за участие нельзя было выделить 50 рублей на бумажку, можно было бы позвонить педагогам и хотя бы предупредить. Мы бы еще по 50 рублей сбросились, чтобы дети оплеванными себя не чувствовали», — отметили в комментариях.

Жители предположили, что дипломы не выдали из-за того, что бумага подорожала. Родители пояснили, что им предложили самостоятельно распечатать эти грамоты. По словам других родителей, им предложили купить бумагу и принести, и тогда дипломы распечатают.

Кстати, платным было не только участие, но и вход — 200 рублей за билет. По мнению горожан, всех собранных денег уж точно могло хватить на шоколадку каждому.

В комментариях обсудили, где могли взять столько вешалок, однако вопрос так и остался открытым. Или просто нашли кучу вешалок и на месте решили их использовать, или закупили в магазине, но тогда не совсем понятно, что мешало потратить деньги хотя бы на фломастеры.

Что касается необходимости вешалок — они, как оказалось, не предмет первой необходимости, особенно для детей, более того, даже если бы вешалки в семьях отсутствовали, то и это сложно назвать критичным. Во всяком случае, могли бы наградить детскими вешалками — с мордочками животных или одухотворенными лицами богатырей, да хоть с медузами, но не вешалками из кладовки.

Куда девать вешалки? В комментариях предложили привезти их к какому-нибудь знаковому зданию в городе и выложить ими какой-нибудь знаковый символ. Или же оставить на память детям, чтобы они помнили то, что им обязательно нужно запомнить.

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