Девочка из Бийска выхаживает дикого бельчонка

Девушка принесла домой бельчонка. Евгения нашла детеныша, когда гуляла с собакой — вероятно, малыш выпал из дупла и не смог забраться обратно, сообщает «Бийский рабочий».

Выяснилось, что бельчонок был травмирован. Девушка забрала его домой, оказала ему помощь и начала ухаживать за ним, кормя орехами и молоком. Вскоре зверек выздоровел и оброс пушистым рыжим мехом.

После этого бельчонка начали готовить к жизни в дикой природе. Семья девочки надеется, что детёныш не успел привыкнуть к людям и сможет легко вернуться в естественную среду обитания. Однако спасители бельчонка признаются, что будут скучать по своему питомцу и планируют регулярно навещать его в лесу.

Ранее сообщалось, что в парках сибирского города установили автоматы с кормом для белок и птиц.

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