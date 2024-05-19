Девочка из Бийска выхаживает дикого бельчонка

Выяснилось, что бельчонок был травмирован. Девушка забрала его домой, оказала ему помощь и начала ухаживать за ним, кормя орехами и молоком. Вскоре зверек выздоровел и оброс пушистым рыжим мехом.
После этого бельчонка начали готовить к жизни в дикой природе. Семья девочки надеется, что детёныш не успел привыкнуть к людям и сможет легко вернуться в естественную среду обитания. Однако спасители бельчонка признаются, что будут скучать по своему питомцу и планируют регулярно навещать его в лесу.
Ранее сообщалось, что в парках сибирского города установили автоматы с кормом для белок и птиц.
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