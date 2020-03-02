Девочка, пострадавшая в барнаульской школе № 31, все еще находится в больнице

Ученица школы № 31 Барнаула, которая получила серьезную травму на перемене, все еще находится в больнице. Состояние девочки улучшилось и вторая операция может не понадобиться. Об этом на радио «Маяк» рассказала спортивный тренер школьницы Лариса Сусдорф.

Тренер навещает девочку в больнице и общается с ее мамой. По ее словам, состояние ребенка улучшилось, но она еще очень слаба и много спит.

«Ей делают капельницы. У неё была трепанация черепа, а трепанация подразумевает инвалидность. Но Вероника по натуре боец, очень целеустремлённая девочка. Конечно, она захочет вернуться в спорт, и я ей в этом буду помогать. Сейчас изучаем, где лучше поставить пластины, в каких клиниках и реабилитационных центрах это сделать. Мы верим, что она поправится», — рассказала Лариса Сусдорф.

Как ранее сообщалось, СК возбудил уголовное дело по факту травмы. По предварительной версии следствия, 19 февраля ученица обратилась к педагогу с жалобой на получение травмы, но «преподаватель не предпринял должных мер, впоследствии девочка была доставлена в медицинское учреждение и прооперирована».

Мать школьницы рассказала в группе «Инцидент Барнаул», что в школе ребенку никто не мог вызвать скорую помощь после того, как девочка получила травму головы.

Со слов женщины, ей пришлось приехать в школу и самой вызвать врачей, так как «учитель не знал номер».

Позже в мэрии заявили, что до приезда мамы учителя оказали первую помощь несовершеннолетней, а потом завуч вызвала медиков.