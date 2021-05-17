Девочка-смайлик из Барнаула получила долгожданный укол Zolgensma

Маленькая девочка-смайлик Тася Ларионова из Барнаула получила спасительный укол препарата Zolgensma, сообщили в Instagram ее родители. Лекарство на генном уровне вылечит спинальную мышечную атрофию (СМА).

Сбор Ларионовы закрыли в конце апреля. Семья продолжает благодарить всех волонтеров, благотворителей и простых неравнодушных людей за помощь.

«Впереди путь реабилитации. Он будет сложным и долгим, но мы в боевой готовности! С такими помощниками, как вы, с такой поддержкой нам ничего не страшно!» — написали родители Таси.

Ранее Сережа Сергеев из Барнаула получил укол Zolgensma. Сергеевы выиграли эту возможность в лотерее от компании-производителя препарата Novartis.

Укол этого препарата стоит 150 млн рублей.