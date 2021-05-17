Девочка-смайлик из Барнаула получила долгожданный укол Zolgensma

Сбор Ларионовы закрыли в конце апреля. Семья продолжает благодарить всех волонтеров, благотворителей и простых неравнодушных людей за помощь.
«Впереди путь реабилитации. Он будет сложным и долгим, но мы в боевой готовности! С такими помощниками, как вы, с такой поддержкой нам ничего не страшно!» — написали родители Таси.
Ранее Сережа Сергеев из Барнаула получил укол Zolgensma. Сергеевы выиграли эту возможность в лотерее от компании-производителя препарата Novartis.
Укол этого препарата стоит 150 млн рублей.