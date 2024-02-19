19 февраля
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Жизнь

Девушка полюбила себя после того, как стала публиковать откровенные фото

Модель откровенных фото из Австралии рассказала, что начала любить себя благодаря секс-индустрии. Об этом пишет Daily Star.

Секс.
Секс.
CCO

В прошлом году 26-летнюю Энни Найт прозвали «самой сексуально активной» женщиной Австралии.

Сама девушка утверждает, что в 11 лет ее вес был больше всех в классе. Однако она не понимала, что это связано с высоким ростом, и ограничивала себя в еде.

Через некоторое время у нее диагностировали у девочки расстройство пищевого поведения. Врач заявил, что Энни срочно нужно набрать вес.

Девушка поправилась, но через некоторое время случился рецидив.

Только после того, как Найт создала аккаунт на OnlyFans и стала публиковать откровенные фото, она наконец полюбила себя.

Она начала получать много комплементов, тогда как в школе над ней только издевались. Хорошие слова от пользователей помогли ей повысить самооценку.

Модель очень жалеет, что много лет болела нервной анорексией, ведь теперь у нее множество последствий. Также она призывает людей своевременно обращаться за помощью.

Ранее сообщалось, что рекордное количество зависимых от порно нуждаются в помощи в европейской стране.

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