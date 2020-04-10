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Жизнь

Дезинфекцию Барнаула планируют завершить ко Дню космонавтики

В Барнауле дезинфекционная обработка территорий продолжится как минимум до воскресенья 12 апреля, сообщает официальный сайт города.

Дезинфекция Барнаула.
Дезинфекция Барнаула.
barnaul.org

«10 апреля дезинфекционные мероприятия пройдут на проспектах Ленина, Красноармейском, Строителей, Калинина, будет обработано коло 70 остановочных павильонов, 20 общественных территорий и подземный переход на площади Октября», — предупредили в мэрии.

Напомним, дезинфекцию мест общего пользования, подземных переходов и остановочных павильонов проводят с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Обработка началась 3 апреля, работы ведутся средствами ДезХлор, ДПАлтай, ДезХлорантин. Все препараты разрешены к применению и согласованы с Роспотребнадзором.

«Работы ведутся в дневное время с ограничением допуска людей на обрабатываемые территории. После обработки подземных переходов передвижение по ним людей ограничивается на 30 минут, нахождение в общественных пространствах и остановках на 5−7 минут», — отметили в мэрии.

Всего обработают более 600 остановок, 57 общественных пространств, три подземных перехода.

Работы этого цикла планируют завершить в воскресенье 12 апреля. В этот день во всем мире отмечают праздник, посвященный первому полету человека в космос.

Ранее сообщалось, что по указу губернатора Алтайского края Виктора Томенко в Барнауле предстоит обработать 10,5 тысяч подъездов.

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