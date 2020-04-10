Дезинфекцию Барнаула планируют завершить ко Дню космонавтики

«10 апреля дезинфекционные мероприятия пройдут на проспектах Ленина, Красноармейском, Строителей, Калинина, будет обработано коло 70 остановочных павильонов, 20 общественных территорий и подземный переход на площади Октября», — предупредили в мэрии.
Напомним, дезинфекцию мест общего пользования, подземных переходов и остановочных павильонов проводят с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Обработка началась 3 апреля, работы ведутся средствами ДезХлор, ДПАлтай, ДезХлорантин. Все препараты разрешены к применению и согласованы с Роспотребнадзором.
«Работы ведутся в дневное время с ограничением допуска людей на обрабатываемые территории. После обработки подземных переходов передвижение по ним людей ограничивается на 30 минут, нахождение в общественных пространствах и остановках на 5−7 минут», — отметили в мэрии.
Всего обработают более 600 остановок, 57 общественных пространств, три подземных перехода.
Работы этого цикла планируют завершить в воскресенье 12 апреля. В этот день во всем мире отмечают праздник, посвященный первому полету человека в космос.
Ранее сообщалось, что по указу губернатора Алтайского края Виктора Томенко в Барнауле предстоит обработать 10,5 тысяч подъездов.