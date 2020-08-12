Диетологи рассказали, от какого завтрака не растолстеешь

Врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала телеканалу « Звезда », что завтрак можно назвать полезным, если в него входят белки и углеводы.

«С утра тарелка не должна быть наполнена только одним компонентом, например кашей, как это принято считать», — подчеркнула Чехонина.

По ее словам, углеводы необходимы человеку в качестве источника энергии с утра.

Однако завтрак без белков, которые можно получить в виде омлета или сырников, повышает риск не дополучить его суточную норму в течение дня.

«Если мы не дополучим белок за день, то получим избыток жира и углеводов, — других вариантов нет», — пояснила диетолог.

Чехонина предупредила, что это напрямую связано с появлением лишних килограммов.

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