Директору Барнаульского зоопарка «Лесная сказка» Сергею Писареву исполняется 64 года

Сергей Викторович возглавил «Лесную сказку» в мае 2006 года и на базе зооуголка создал современный зоопарк, который любят все жители Барнаула и не только.
Директор активно продвигает идею создания в столице Алтайского края современного зоопарка с животными алтайского ареала обитания.
В краевом парламенте Писарев занимает должность заместителя председателя комитета по образованию и науке.
Редакция altapress.ru поздравляет Сергея Викторовича с днем рождения!
Желаем благополучия и процветания любимому зоопарку, а его руководителю — личного счастья и крепкого здоровья.
Присоединиться к поздравлениям можно в Instagram именинника.