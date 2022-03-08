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Жизнь

Директору Барнаульского зоопарка «Лесная сказка» Сергею Писареву исполняется 64 года

8 марта день рождения отмечает директор барнаульского зоопарка «Лесная сказка» и депутат АКЗС Сергей Писарев. Ему исполняется 64 года.

Сергей Писарев.
Сергей Писарев.
Altapress.ru, Анна Зайкова

Сергей Викторович возглавил «Лесную сказку» в мае 2006 года и на базе зооуголка создал современный зоопарк, который любят все жители Барнаула и не только.

Директор активно продвигает идею создания в столице Алтайского края современного зоопарка с животными алтайского ареала обитания.

В краевом парламенте Писарев занимает должность заместителя председателя комитета по образованию и науке.

Сергей Писарев.
Сергей Писарев.
Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»

Редакция altapress.ru поздравляет Сергея Викторовича с днем рождения!

Желаем благополучия и процветания любимому зоопарку, а его руководителю — личного счастья и крепкого здоровья.

Присоединиться к поздравлениям можно в Instagram именинника.

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